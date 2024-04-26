¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤«¤é¤¤¤¿ÊüÍÓ¸¤¡¦¥Æ¥Æ¡£¸¤¤¥Æ¥Æ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡¿¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå(Âè3²ó)
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¤È¤¢¤ë²¦¹ñ¤Î¡Ö¤¦¤á¤¤Î»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»¡¦¥¦¥ë¤È¡¢Ëå¡¦¥æ¡¼¥Õ¤Î·»Ëå¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»Ëå¤Ï¡¢¸±¤·¤¤»³´Ö¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¥Ò¥Ä¥¸¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÄÁ¤·¤¤µÒ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¡×¤³¤È¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂ³¤¯ËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¤¬Ã©¤êÃå¤¯Åú¤¨¤È¤Ï¡©¿´²¹¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡Ø¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¡Ù¤òÁ´6²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè3²ó¤Ç¤¹¡£
¢£Âè3ÏÃ
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¡Ö1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡×
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¡§Miyako Miiya ¡¿¡Ø¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¡Ù(¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¤È¤¢¤ë²¦¹ñ¤Î¡Ö¤¦¤á¤¤Î»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»¡¦¥¦¥ë¤È¡¢Ëå¡¦¥æ¡¼¥Õ¤Î·»Ëå¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»Ëå¤Ï¡¢¸±¤·¤¤»³´Ö¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¥Ò¥Ä¥¸¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÄÁ¤·¤¤µÒ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¡×¤³¤È¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂ³¤¯ËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¤¬Ã©¤êÃå¤¯Åú¤¨¤È¤Ï¡©¿´²¹¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡Ø¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¡Ù¤òÁ´6²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè3²ó¤Ç¤¹¡£
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¡Ö1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡×
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¡§Miyako Miiya ¡¿¡Ø¥Ò¥Ä¥¸»ô¤¤¤Î·»Ëå¡Ù(¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)