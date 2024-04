街全体が一つのテーマパークになる音楽フェス 『ONE PARK FESTIVAL2024』出演アーティスト第一弾 発表

JR福井駅から徒歩5分の福井市中央公園 特設ステージをメイン会場とし、2024年9月7.8両日に開催される音楽フェス『ONE PARK FESTIVAL』の出演第一弾アーティストが発表された。

ヘッドライナーとして、今月20日よりスタートした全国8会場15公演の全国アリーナツアー『SAKANAQUARIUM 2024 “turn”』にて完全復活を果たしたサカナクションの出演が決定、悲願の福井県初公演となる。

サカナクション

その他Billyrrom、ペトロールズ、SOIL&”PIMP”SESSIONS、スガ シカオ with FUYUも出演。また、過去も出演歴のあるALL OF THE WORLD(メンバー福井県在住)、そして近年多くの国内の主要フェスティバルに出演するChanaz(福井県出身)も加わり、国内規模で活躍する福井ゆかりのアーティストの出演も発表となった。

「街全体が一つのテーマパークになる」をコンセプトに開催されている本フェスは、2019年に始まり5回目となる本年は、3月に北陸新幹線福井延伸開を迎え、過去最大のスケールを見込んでの開催を予定している。『ONE PARK FESTIVAL 音楽顧問である社長 (SOIL&”PIMP”SESSIONS)からのコメントも到着した。

ONE PARK FESTIVAL2024、出演アーティストの第一弾発表です。

ダンスミュージックと、ダンスを喚起させるグルーブを奏でるバンドのフェスであるというONE PARK FESTIVALのフィロソフィーのもとに、まずは7組の発表となります。

まずはBillyrrom。その男前でセクシーなボーカルと、軽快かつ濃厚なグルーヴで、デビューからすっかり虜になってしまいました。

日本が誇るセクシーなボーカルといえばスガ シカオさんでしょう。一貫してブラックミュージック愛に溢れる歌を歌い続けていらっしゃいます。今回は国内最高峰のグルーヴを叩くドラマー、FUYU君とのデュオでご出演いただきます。

ONE PARK FESTIVALには欠かせないセクシーで愉快な三人組といえば、ペトロールス。今年もあの気持ちいいグルーヴを奏でに来てくれます。

そして、祝!サカナクション復活!ついに福井市中央公園に降臨です。スタートしたばかりの全国ツアー”turn”も絶好調。ライブバンドとしてネクストレベルなサカナクションを、大きな拍手でお迎えしましょう。

福井勢からは、サカナクション山口一郎氏が影響を受けたと公言しているALL OF THE WORLDと、今、国内のフェスや、クラブへの出演オファーが急増中の新世代DJ、Chanazが登場します。

もちろん、SOIL &"PIMP "SESSIONSも出演させていただきます。

アーティスト第二弾以降の発表にもご期待ください!

チケットはイープラスで販売中。第二弾発表にも注目したい。