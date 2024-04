5月4日(土)に結成27周年を迎えるMUCCが、27周年突入記念番組『徹底解剖!『愛の唄」&「Love Together」』をオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信することが決定した。メンバー3人が揃って姿を見せるのは、2023年末に水戸LIGHT HOUSEで開催されたカウントダウンライヴ<MUCC THE END OF 25th COUNT DOWN FAMILY PARTY -逝く年 狂年 Lightの宴->以来、約半年ぶりとなる。

■MUCC 27周年突入記念番組『徹底解剖!『愛の唄」&「Love Together」』



日時:5月4日(土)19:00〜

プラットフォーム:MUCC Official YouTube Channel

https://youtube.com/live/LIdIpz2dE0Y

日時:5月4日(土)19:00〜プラットフォーム:MUCC Official YouTube Channelhttps://youtube.com/live/LIdIpz2dE0Y

■47thシングル「愛の唄」

2024年6月4日(火)リリース

【初回盤(CD+DVD)】TKCA-75215 ¥2,800(税込)

▼CD ※全4曲収録

1. 愛の唄

2. Violet

3. 愛の唄 (Original Karaoke)

4. Violet (Original Karaoke)

▼DVD

1.「愛の唄」Music Video

2.「Violet」Music Video

3. Documentary of 愛の唄

【通常盤(CD)】TKCA-75216 ¥1,350(税込)

▼CD ※全4曲収録

1. 愛の唄

2. Violet

3. 愛の唄 (Original Karaoke)

4. Violet (Original Karaoke)

【CROWN TOKUMA SHOP限定盤】TKZA-10035 ¥8,800(税込)

・特別ヴァージョン8cm CD

・ボイスアラーム時計

※3タイプ:CD共通/時計メンバー別

▼8cmCD

1. 愛の唄

2. 愛の唄 (Original MiyaOKE)

3. 愛の唄 (Original YukkeOKE)

▼MUCC Original Voice Alarm Clock

※逹瑯モデル/ミヤモデル/YUKKEモデル

※“メンバーボイス” “メンバーによる時計盤面デザイン” “カラー”が異なるメンバー別モデル

※時計の型は同じです



2024年6月4日(火)リリース【初回盤(CD+DVD)】TKCA-75215 ¥2,800(税込)▼CD ※全4曲収録1. 愛の唄2. Violet3. 愛の唄 (Original Karaoke)4. Violet (Original Karaoke)▼DVD1.「愛の唄」Music Video2.「Violet」Music Video3. Documentary of 愛の唄【通常盤(CD)】TKCA-75216 ¥1,350(税込)▼CD ※全4曲収録1. 愛の唄2. Violet3. 愛の唄 (Original Karaoke)4. Violet (Original Karaoke)【CROWN TOKUMA SHOP限定盤】TKZA-10035 ¥8,800(税込)・特別ヴァージョン8cm CD・ボイスアラーム時計※3タイプ:CD共通/時計メンバー別▼8cmCD1. 愛の唄2. 愛の唄 (Original MiyaOKE)3. 愛の唄 (Original YukkeOKE)▼MUCC Original Voice Alarm Clock※逹瑯モデル/ミヤモデル/YUKKEモデル※“メンバーボイス” “メンバーによる時計盤面デザイン” “カラー”が異なるメンバー別モデル※時計の型は同じです

■シングル「愛の唄」発売記念インストアイベント

▼<†幻惑の2ショット撮影会†」4.1の奇跡…>

※闇に葬られた幻の御姿と2ショットチェキ撮影。どんな装いで参加するかはあなた次第。

5月18日(土) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店

・14:00〜 参加メンバー:逹瑯

5月25日(土) 名古屋・ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店

・17:00〜 参加メンバー:ミヤ

5月26日(日) 大阪・タワーレコード高槻阪急スクエア店

・14:00〜 参加メンバー:YUKKE



▼<MUCC大集合!The!インストアイベント!>

※発売日を記念して半年ぶりにメンバー3人が集結。時間の許す限りファンからの質問に答えるトークイベント。退場時にメンバー全員と握手。

6月04日(火) 東京・エンタバアキバ ※2部制

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE

・20:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE



▼<Sign & Together!> ※サイン&握手会

※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。

6月05日(水) 東京・エンタバアキバ

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯

6月06日(木) 東京・タワーレコード錦糸町店

・18:00〜 参加メンバー:YUKKE

6月07日(金) 東京・タワーレコード新宿店

・18:00〜 参加メンバー:ミヤ

6月14日(金) 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯

6月21日(金) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店

・18:00〜 参加メンバー:ミヤ

6月28日(金) 名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店

・18:00〜 参加メンバー:YUKKE

7月05日(金) 福岡・タワーレコード福岡パルコ店

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE





●対象商品

・初回限定盤 2,800円(税込)

イベント会場限定特典:予約限定ポストカード(5月18日〜5月26日)、発売記念限定ポストカード(6月4日〜)

※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。

・通常盤 1,350円(税込)

※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。

(問)hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp

▼<†幻惑の2ショット撮影会†」4.1の奇跡…>※闇に葬られた幻の御姿と2ショットチェキ撮影。どんな装いで参加するかはあなた次第。5月18日(土) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店・14:00〜 参加メンバー:逹瑯5月25日(土) 名古屋・ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店・17:00〜 参加メンバー:ミヤ5月26日(日) 大阪・タワーレコード高槻阪急スクエア店・14:00〜 参加メンバー:YUKKE▼<MUCC大集合!The!インストアイベント!>※発売日を記念して半年ぶりにメンバー3人が集結。時間の許す限りファンからの質問に答えるトークイベント。退場時にメンバー全員と握手。6月04日(火) 東京・エンタバアキバ ※2部制・18:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE・20:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE▼<Sign & Together!> ※サイン&握手会※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。6月05日(水) 東京・エンタバアキバ・18:00〜 参加メンバー:逹瑯6月06日(木) 東京・タワーレコード錦糸町店・18:00〜 参加メンバー:YUKKE6月07日(金) 東京・タワーレコード新宿店・18:00〜 参加メンバー:ミヤ6月14日(金) 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店・18:00〜 参加メンバー:逹瑯6月21日(金) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店・18:00〜 参加メンバー:ミヤ6月28日(金) 名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店・18:00〜 参加メンバー:YUKKE7月05日(金) 福岡・タワーレコード福岡パルコ店・18:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE●対象商品・初回限定盤 2,800円(税込)イベント会場限定特典:予約限定ポストカード(5月18日〜5月26日)、発売記念限定ポストカード(6月4日〜)※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。・通常盤 1,350円(税込)※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。(問)hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp

■全国ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>

6月09日(日) Spotify O-EAST

open17:00 / start18:00

※朱ゥノ吐+会員限定ワンマン公演

6月10日(月) Spotify O-EAST

open12:00 / start13:00

※ワンマン昼公演

6月15日(土) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

※サポートバンド:キズ

6月16日(日) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

※サポートバンド:NoGoD

6月22日(土) 山形ミュージック昭和session

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:甘い暴力

6月23日(日) 仙台Rensa

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:甘い暴力

6月29日(土) 名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:vistlip

6月30日(日) 名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:vistlip

7月03日(水) 渋谷WWW X

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:CHAQLA.

7月06日(土) 福岡BEAT STATION

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:MAMA.

7月07日(日) 福岡BEAT STATION

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:MAMA.

7月11日(木) 柏PALOOZA

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:JILUKA

7月20日(土) LiveHouse浜松窓枠

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:ΛrlequiΩ

7月21日(日) LiveHouse浜松窓枠

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:ΛrlequiΩ

7月26日(金) 東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:色々な十字架

7月27日(土) 東京キネマ倶楽部

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:色々な十字架

8月03日(土) 水戸VOICE

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:DEZERT

8月04日(日) 水戸VOICE

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:DEZERT

・1Fスタンディング/2F指定席:Spotify O-EAST、名古屋ボトムライン、東京キネマ倶楽部

・スタンディング:上記以外の会場

▼チケット

前売 7,800円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※山形ミュージック昭和session公演はドリンク代なし

一般発売:5月4日(土)〜

※6月9日(日)Spotify O-EAST公演以外



6月09日(日) Spotify O-EASTopen17:00 / start18:00※朱ゥノ吐+会員限定ワンマン公演6月10日(月) Spotify O-EASTopen12:00 / start13:00※ワンマン昼公演6月15日(土) GORILLA HALL OSAKAopen17:00 / start18:00※サポートバンド:キズ6月16日(日) GORILLA HALL OSAKAopen17:00 / start18:00※サポートバンド:NoGoD6月22日(土) 山形ミュージック昭和sessionopen17:30 / start18:00※サポートバンド:甘い暴力6月23日(日) 仙台Rensaopen17:15 / start18:00※サポートバンド:甘い暴力6月29日(土) 名古屋ボトムラインopen17:15 / start18:00※サポートバンド:vistlip6月30日(日) 名古屋ボトムラインopen17:15 / start18:00※サポートバンド:vistlip7月03日(水) 渋谷WWW Xopen18:15 / start19:00※サポートバンド:CHAQLA.7月06日(土) 福岡BEAT STATIONopen17:30 / start18:00※サポートバンド:MAMA.7月07日(日) 福岡BEAT STATIONopen17:30 / start18:00※サポートバンド:MAMA.7月11日(木) 柏PALOOZAopen18:15 / start19:00※サポートバンド:JILUKA7月20日(土) LiveHouse浜松窓枠open17:30 / start18:00※サポートバンド:ΛrlequiΩ7月21日(日) LiveHouse浜松窓枠open17:30 / start18:00※サポートバンド:ΛrlequiΩ7月26日(金) 東京キネマ倶楽部open18:15 / start19:00※サポートバンド:色々な十字架7月27日(土) 東京キネマ倶楽部open17:15 / start18:00※サポートバンド:色々な十字架8月03日(土) 水戸VOICEopen17:15 / start18:00※サポートバンド:DEZERT8月04日(日) 水戸VOICEopen17:15 / start18:00※サポートバンド:DEZERT・1Fスタンディング/2F指定席:Spotify O-EAST、名古屋ボトムライン、東京キネマ倶楽部・スタンディング:上記以外の会場▼チケット前売 7,800円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※山形ミュージック昭和session公演はドリンク代なし一般発売:5月4日(土)〜※6月9日(日)Spotify O-EAST公演以外

■映像作品『MUCC ライヴ クロニクル5 25TH ANNIVERSARY 通常盤』

2024年4月24日(水)発売

【通常盤(Blu-ray)】各5,000円(税込)

※『MUCC ライヴクロニクル5 25TH ANNIVERSARY 上巻』『MUCC ライヴクロニクル5 25TH ANNIVERSARY 下巻』より「Timeless」各公演を単体で収録

・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜是空・朽木の灯〜 (2022.12.14 KT Zepp Yokohama)

・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜鵬翼・極彩〜 (2023.05.06 日比谷野外大音楽堂)

・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜志恩・球体〜 (2023.08.21 水戸市民会館)

・MUCC 25th Anniversary TOUR 「Timeless」〜カルマ・シャングリラ〜 (2023.11.11 なんばHatch)

2024年4月24日(水)発売【通常盤(Blu-ray)】各5,000円(税込)※『MUCC ライヴクロニクル5 25TH ANNIVERSARY 上巻』『MUCC ライヴクロニクル5 25TH ANNIVERSARY 下巻』より「Timeless」各公演を単体で収録・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜是空・朽木の灯〜 (2022.12.14 KT Zepp Yokohama)・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜鵬翼・極彩〜 (2023.05.06 日比谷野外大音楽堂)・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜志恩・球体〜 (2023.08.21 水戸市民会館)・MUCC 25th Anniversary TOUR 「Timeless」〜カルマ・シャングリラ〜 (2023.11.11 なんばHatch)

■MUCC メンバーソロFC旅行企画

【逹瑯 <台湾で遊びたいワン!>】

日程:2024年8月30日(金)〜9月1日(日)

場所:台湾(台北)

内容:観光バスツアー・アコースティックLIVE

料金:249,480円(別途燃油・諸税など)

応募期間:4月18日(木)〜5月9日(木)

※後日応募ページ公開

【YUKKE <タイトル未定>】

日程:2024年11月9日(土)〜11月10日(日)

場所:埼玉県某所

内容:キャンプ企画

詳細:後日発表

【ミヤ <タイトル未定>】

日程:2024年12月7日(土)〜12月8日(日)

場所:???

内容:???

詳細:後日発表



【逹瑯 <台湾で遊びたいワン!>】日程:2024年8月30日(金)〜9月1日(日)場所:台湾(台北)内容:観光バスツアー・アコースティックLIVE料金:249,480円(別途燃油・諸税など)応募期間:4月18日(木)〜5月9日(木)※後日応募ページ公開【YUKKE <タイトル未定>】日程:2024年11月9日(土)〜11月10日(日)場所:埼玉県某所内容:キャンプ企画詳細:後日発表【ミヤ <タイトル未定>】日程:2024年12月7日(土)〜12月8日(日)場所:???内容:???詳細:後日発表

関連リンク

◆MUCC オフィシャルサイト

◆MUCC オフィシャルTwitter

◆MUCC オフィシャルFacebook

◆MUCC オフィシャルInstagram

◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル

◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐+」

◆MUCC 徳間ジャパン レーベルサイト

◆MUCC オフィシャルサイト◆MUCC オフィシャルTwitter◆MUCC オフィシャルFacebook◆MUCC オフィシャルInstagram◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐+」◆MUCC 徳間ジャパン レーベルサイト

配信番組『徹底解剖!『愛の唄」&「Love Together」』では、6月4日(火)にシングル「愛の唄」を徳間ジャパンコミュニケーションズよりリリースするMUCCメンバーから、メジャー移籍に至った経緯、幻となったエイプリルフールのアーティスト写真、インストアイベントについての思いが明かされる。また、MUCCの日(6月9日)の東京・渋谷Spotify O-EASTを皮切りに8月4日(日)の水戸VOICEまで、全国11ヵ所で開催される夏ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>についても深掘りして届けられるとのことだ。同ツアーは、10組のサポートバンドが参加することも発表となっているが、参加バンドについて山内秀一(俳優/DJ/ライター)が見どころを解説する。ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>のチケット一般発売は5月4日(土)から。