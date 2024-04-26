PS4/Nintendo Switch「パワフルプロ野球2024-2025」店舗特典まとめ
【パワフルプロ野球2024-2025】
7月18日 発売予定
価格： 8,470円（通常版） 10,670円（パワフルエディション）
7月18日 発売予定
価格： 8,470円（通常版） 10,670円（パワフルエディション）
コナミデジタルエンタテインメントはプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球ゲーム「パワフルプロ野球2024-2025」を7月18日に発売する。
本稿では各店舗で実施される予約特典情報をまとめてお伝えする。
「パワフルプロ野球2024-2025」各店舗予約情報
Amazon
・オリジナルPC＆スマホ壁紙 配信
楽天ブックス
・巾着（B5サイズ）
ノジマオンライン
・「ダイジョーブなスマホグリップ」
【ゲーム担当イノウエ】でやんす😎- ノジマオンライン (@ENETJP) April 26, 2024
7月18日発売！#パワフルプロ野球 2024-2025
ノジマオンラインオリジナル特典が決定でやんす！
その名も「ダイジョーブなスマホグリップ」
数に限りがあるので、ご予約はお早めにやんすよー💨
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