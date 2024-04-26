【パワフルプロ野球2024-2025】
7月18日 発売予定
価格： 8,470円（通常版） 10,670円（パワフルエディション）

　コナミデジタルエンタテインメントはプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球ゲーム「パワフルプロ野球2024-2025」を7月18日に発売する。

　本稿では各店舗で実施される予約特典情報をまとめてお伝えする。

「パワフルプロ野球2024-2025」各店舗予約情報

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