GLIM SPANKY(C)NHK

メジャーデビュー10周年のGLIM SPANKYが、5月16日にNHK BSで21時30分から放送される音楽番組「The Covers」に出演。唯一無二のサウンドを鳴らすGLIM SPANKYの音楽原点に迫る。(※BS プレミアム4Kでは5月12日22時50分から先行放送)

今回、5月2週目の放送内容が発表になった。

5月16日NHK BS放送回には、メジャーデビュー10周年のGLIM SPANKYが登場。ふたりが音楽に目覚めた、90年代~2000年代の女性ボーカルユニットのヒット曲を特集する。さらに、NHKBS『ワースポ×MLB』に書き下ろした エンディングテーマ「Fighter」をテレビ初披露。

「スポーツと音楽の世界」、そして、ジャンル・時代をこえた音楽やファッション・カルチャーに影響を受け、唯一無二のサウンドを鳴らすGLIM SPANKYの音楽原点に迫る。

出身地・長野県の高校で出会い、2007年に結成した GLIM SPANKY。そんな彼らが聴いてきた、時代に刻まれる名曲を届ける。

カバー曲は、98年の大ヒットナンバー・the brilliant green 「There will be love there-愛のある場所-」。松尾レミのハスキーでエモーショナルな歌声と、亀本寛貴のブルージーなギターでカバー。

ブリグリや GLIM SPANKY と同じく、女性ボーカルとギターを中心にしたバンドユニットの名曲アー カイブスもお届け。My Little Lover や Every Little Thing、LOVE PSYCHEDELICO、EGO- WRAPPIN’など、魅力的なバンドが放つ名曲の数々に、GLIM と MC リリー&萌歌も大盛り上がり! 更に、番組11年の中で、GLIM SPANKY が The Covers で披露した「名曲カバーセレクション」も! ユーミンやジュリー、小坂忠や山口百恵など、70年代~80年代の音楽史に刻まれる名曲カバーから 2人の音楽原点や、音楽・そしてカバーへの思いに迫る。

そして。テレビ初披露となる NHK BS『ワースポ×MLB』エンディングテーマ「Fighter」は、迫力のライブパフォーマンスで届ける。疾走感満載、グリムならではの解釈で贈る、新しいスポーツテーマ曲。制作秘話やメジャーデビュー10周年に寄せる思いを語る。【番組情報】NHK BS『The Covers GLIM SPANKY 10周年スペシャル!』【MC】リリー・フランキー 上白石萌歌【カバーズゲスト】GLIM SPANKY■4K 先行放送:5月12日(日)22:50~23:19<BS プレミアム4K>■本放送予定: 5月16日(木)21:30~21:59<NHKBS>♪「There will be love there-愛のある場所-」(the brilliant green/1998)詞:川瀬智子 曲:奥田俊作 ♪「Fighter」 (GLIM SPANKY/2024)詞:松尾レミ 曲:GLIM SPANKY<GLIM SPANKY 名曲カバーセレクション>♪「ロックンロール・ウィドウ」 (山口百恵/1980)詞:阿木燿子 曲:宇崎竜童♪「サムライ」 (沢田研二/1977)詞:阿久悠 曲:大野克夫♪「ほうろう」 (小坂 忠/1975)詞・曲:細野晴臣♪「ひこうき雲」 (荒井由実/1973)詞・曲:荒井由実<女性ボーカルバンド 名曲アーカイブス> ♪「Hello,Again〜昔からある場所〜」 (My Little Lover/1995)♪「Time goes by」(Every Little Thing/1998)♪「Last Smile」 (LOVE PSYCHEDELICO/2000)♪「くちばしにチェリー」 (EGO-WRAPPIN’/2002)