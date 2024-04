【ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch -ブラック】5月3日 発売予定価格:オープン市場想定価格:7,900円

アコ・ブランズ・ジャパンは、米国「PowerA」(パワーエー)製のNintendo Switch対応「ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch -ブラック」を5月3日より発売する。価格はオープン。市場想定価格は7,900円。

「ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー」は、ワイヤレスコントローラーのフラッグシップモデル。好みのボタンを割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタンを搭載するなど高い基本性能に加え、24色イルミネーション、カスタマイズ可能な4つのライティングゾーン、選べる3つのモード設定により、「スペクトラ・エンハンスド有線コントローラー」よりも豊富なイルミネーションの組合せを楽しめるようになっている。

あわせて、Switch本体とコントローラー用のケースおよび収納バッグも同時発売される。

新商品ラインナップ

●ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch -ブラック

●プロテクションケース for Nintendo Switch - チャコール

●クラッチバッグ for Nintendo Switch

●トラベルプロケース for Nintendo Switch - レッド

●クロスボディバッグ for Nintendo Switch

●トランスポーターバッグ for Nintendo Switch

●メッセンジャーバッグ for Nintendo Switch

ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch -ブラック

24色イルミネーション、カスタマイズ可能な4つのライティングゾーン、選べる3つのモード設定により豊富なイルミネーションの組合せが可能。好みのボタンを割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタン、1回の充電で最長20時間の連続使用が可能な充電式バッテリー、モーションセンサー(加速度センサー/ジャイロセンサー)を搭載している。USB-C充電ケーブルが付属(3m)。

Nintendo Switchケース

プロテクションケース for Nintendo Switch - チャコール

Nintendo Switch本体にしっかりフィットする頑丈でコンパクトなケース。内側にはゲームカード9枚+microSDカード2枚を収納可能なスクリーン保護セパレーター、ケーブルなどの小物収納に便利なファスナー付きメッシュポケットを採用。Nintendo Switch、Nintendo Switch (有機ELモデル)、Nintendo Switch Liteに対応する。

クラッチバッグ for Nintendo Switch

バッグにはNintendo Switch本体を保護するクッション、5枚のゲームカードを収納できるポケット、小さなアクセサリーを収納できるファスナー付きメッシュポケットを装備。Nintendo Switch、Nintendo Switch (有機ELモデル)、Nintendo Switch Liteに対応する。

トラベルプロケース for Nintendo Switch - レッド

頑丈で耐久性に優れたポリカーボネート素材のケースが、衝撃や落下などからNintendo Switch本体を保護。ケース内側にはゲームカード9枚+microSDカード2枚を収納可能なスクリーン保護セパレーター、ケーブルなどの小物収納に便利なファスナー付きメッシュポケットを採用している。Nintendo Switch、Nintendo Switch (有機ELモデル)、Nintendo Switch Liteに対応。

クロスボディバッグ for Nintendo Switch

4つのストラップフックを使って3通りの使い方が可能な汎用性の高いバッグ。バッグ内部には柔らかな素材を使用したパッド入りポケットがあり、ホコリや傷からNintendo Switch本体を守る。フロントポケットには最大8枚のゲームカードを収納できるポケットと、2つのJoy-Conを収納できるバンドとポケットが付いている。また財布やスマートフォンを収納できるファスナー付き外ポケットも装備。Nintendo Switch、Nintendo Switch (有機ELモデル)、Nintendo Switch Liteに対応する。

トランスポーターバッグ for Nintendo Switch

丈夫なポリエステル素材のケースに、スリムなファスナー付きポケット、ナイロン素材ハンドル、長さ調整可能なパッド付きショルダーストラップが付属。バッグの内部には、ゲーム機本体にフィットするパッド入りポケット、ケーブル、ACアダプターなどのアクセサリーが収納可能なパッド入りポケット、8枚のゲームカードを収納可能なポケット、小物を収納できるファスナー付きメッシュポケットが装備されている。Nintendo Switch、Nintendo Switch (有機ELモデル)、Nintendo Switch Liteに対応する。

メッセンジャーバッグ for Nintendo Switch

丈夫なポリエステル素材のケースに、スリムなファスナー付きポケット、ナイロン素材ハンドル、長さ調整可能なパッド付きショルダーストラップが付属。バッグの内部には、取外し可能なネオプレーン素材ポーチ、ゲーム機本体とゲームカード6枚を持ち運べるポケットほか、ケーブル、ACアダプター、コントローラー、ドック収納用にパッド入り仕切りも用意されている。Nintendo Switch、Nintendo Switch (有機ELモデル)、Nintendo Switch Liteに対応する。

※製品画像は左上から右上、右下、左下の順

取扱い販売店(50音順)

□Amazonのページ

□ビックカメラのページ

□ヨドバシカメラのページ

※各店舗及びオンラインショップにて4月25日より先行予約販売が行なわれている。