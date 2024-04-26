ノジマ、「パワフルプロ野球2024-2025」予約特典を公開。オリジナルのスマホグリップが登場
【パワフルプロ野球2024-2025】
7月18日 発売予定
価格： 8,470円（通常版） 10,670円（パワフルエディション）
7月18日 発売予定
価格： 8,470円（通常版） 10,670円（パワフルエディション）
ノジマは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用野球ゲーム「パワフルプロ野球2024-2025」の同社通販サイト「ノジマオンライン」でのオリジナル特典情報を公開した。
「ノジマオンライン」ではオリジナルスマホグリップ「ダイジョーブなスマホグリップ」が付いてくる。スマホに取り付けて使用するグリップで、本体上部をスピンさせることで持ち手部分が飛び出る仕様となっている。
デザインには「ダイジョーブ博士」が採用されている。
【ゲーム担当イノウエ】でやんす😎- ノジマオンライン (@ENETJP) April 26, 2024
7月18日発売！#パワフルプロ野球 2024-2025
ノジマオンラインオリジナル特典が決定でやんす！
その名も「ダイジョーブなスマホグリップ」
数に限りがあるので、ご予約はお早めにやんすよー💨
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