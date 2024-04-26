BABYMONSTER、日本初ファンミーティング＆ポップアップストアのオフィシャルグッズラインナップ公開
■ファンミーティング、ポップアップストアともに「トレーディングカード（ランダム全7種）」がプレゼントされる会場限定特典も！
BABYMONSTERが、日本初開催となるファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE』と、ポップアップストア『BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE POP-UP STORE』のオフィシャルグッズラインナップを公開した。
5月11日・12日に東京・有明アリーナにて行われるファンミーティングでは会場でのグッズ販売に加え、当日希望の時間帯に受け取れる「会場受け取りサービス」も実施される。
さらに5月1日から5月12日の12日間にわたって渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK 内の次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にて開催されるポップアップストアでは、POP-UP STORE限定グッズも販売。
なお、ファンミーティング、ポップアップストアともにそれぞれ会場限定特典として6,000円（税込）以上購入した人に先着で「トレーディングカード（ランダム全7種）」が1枚プレゼントされる。
BABYMONSTERの日本初来日となるファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE』は、4月27日10時よりチケット一般販売（先着）が開始される。
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イベント情報
『BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE POP-UP STORE』
05/01（水）～05/12（日）東京・THE [ ] STORE 東京都渋谷区神宮前
『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』
05/11（土）東京・有明アリーナ
05/12（日）東京・有明アリーナ
「会場受け取りサービス」詳細はこちら
https://shop.yg-babymonster-official.jp/
ポップアップストア販売詳細はこちら
https://yg-babymonster-official.jp/popup/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
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https://yg-babymonster-official.jp/