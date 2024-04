BABYMONSTER、日本初ファンミーティング＆ポップアップストアのオフィシャルグッズラインナップ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ファンミーティング、ポップアップストアともに「トレーディングカード(ランダム全7種)」がプレゼントされる会場限定特典も!

BABYMONSTERが、日本初開催となるファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』と、ポップアップストア『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE』のオフィシャルグッズラインナップを公開した。

5月11日・12日に東京・有明アリーナにて行われるファンミーティングでは会場でのグッズ販売に加え、当日希望の時間帯に受け取れる「会場受け取りサービス」も実施される。

さらに5月1日から5月12日の12日間にわたって渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK 内の次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にて開催されるポップアップストアでは、POP-UP STORE限定グッズも販売。

なお、ファンミーティング、ポップアップストアともにそれぞれ会場限定特典として6,000円(税込)以上購入した人に先着で「トレーディングカード(ランダム全7種)」が1枚プレゼントされる。

BABYMONSTERの日本初来日となるファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』は、4月27日10時よりチケット一般販売(先着)が開始される。

(C)YG Entertainment ALL RIGHTS RESERVED.

イベント情報

『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE』

05/01(水)~05/12(日)東京・THE [ ] STORE 東京都渋谷区神宮前

『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』

05/11(土)東京・有明アリーナ

05/12(日)東京・有明アリーナ

「会場受け取りサービス」詳細はこちら

https://shop.yg-babymonster-official.jp/

ポップアップストア販売詳細はこちら

https://yg-babymonster-official.jp/popup/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/

https://yg-babymonster-official.jp/