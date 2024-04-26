「LINEマンガ」と「出前館」のタイアップキャンペーンが開催！エントリー&デリバリー2,000円以上注文で単行本50%オフクーポンが当たる
【「LINEマンガ」、「出前館」 タイアップキャンペーン】
実施期間：4月26日～5月12日
(C)LINE Digital Frontier Corporation
実施期間：4月26日～5月12日
LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」においてデリバリーサービス「出前館」とのタイアップキャンペーンを本日4月26日より実施する。
本キャンペーンは、キャンペーンページでエントリーの上、「出前館」で2,000円以上注文した方の中から抽選で1,000名に「LINEマンガ」で単行本に使える50%オフクーポンをプレゼントするというもの。
□キャンペーンページ
また、「出前館」では、サービスを初めて利用した方限定の1,500円オフクーポンを先着10万名に配布中。
なお、クーポンは最大2,000マンガコインまでの初購入の単行本に使用可能となっている。
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