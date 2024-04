ヤーマンはサロン推奨ブランド「YA-MAN PROFESSIONAL(ヤーマン プロフェッショナル)」から4月30日、美容室における縮毛矯正施術での使用に特化した業務用ストレートアイロン「ヴェーダ THE ストレート for Pro」を発売する。「ヴェーダ THE ストレート for Pro」同商品は、業務使用に求められる要素を細部まで追及したストレートアイロン。美顔器で培った技術を生かした髪へのダメージ対策はもちろん、操作性にも配慮した設計となっている。

プレートには、滑りが良く、耐熱性が高いセラミックコーティングを使用。上下のダブルヒーターを使用して急速に加熱する。プレートの厚みはわずか約1mmという薄さなので、プレートの端まで即座に温度を上昇させることができるという。プレート面には、過剰な熱ごもりを防ぐ「ダメージカットライン」を搭載した。ダメージカットライン本体幅に対するプレートの幅を極限まで広くし、本体自体も薄型にして操作性を向上させた。髪の根もとからしっかりホールドし、顔周りの細かい毛も扱いやすい。髪の根もとや顔周りの細かい毛に対応できるプレート設計つかんだ髪をつぶしにくく、隙間なく固定する「低反発スプリング構造」を採用。重さはわずか約350g(コード含む)と軽量でコンパクトな設計であるため、使用中の負担を軽減する。軽量・コンパクト設計で使用中の負担を軽減断熱シート・温度プロテクターシールの働きにより、本体ハンドルに熱が伝わりにくく、より快適に使用できる。60℃〜200℃まで5℃刻みの細かな温度設定が素早く操作できる。現在のプレート温度が見えるリアルタイムパネルで、設定温度に達したら、パネルの色が青に変わる。5℃刻みの温度設定とリアルタイム温度表示