価格:91,300円

ピュアアーツは、レプリカ「マレニアの義手 1/1 ライフサイズ レプリカ」を2025年6月に発売する。価格は91,300円。通販サイト「豆魚雷」にて予約を受け付けている。

本商品はアクションRPG「ELDEN RING」より"不敗"や"無双の翼"と称される赤髪の女剣士マレニアの義手を1/1スケールレプリカで再現したもの。

細いラインに濃密なディテールが再現され、関節部分も細かく造形されている。メタルベースとメタルウォールマウントが付属し、ベースでのディスプレイの他、壁掛けでのディスプレイも可能。

マレニアの義手 1/1 ライフサイズ レプリカ

2025年6月 発売予定

価格:91,300円

全高: 約33cm

全長: 約89cm

奥行: 約23cm

重量: 約2.5kg

【The PureArts Elden Ring: Arm of Malenia Life-Size Replica Official Trailer!】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.

(C)2024 PUREARTS LIMITED. All Rights Reserved.