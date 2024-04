今週日曜日(4月28日)から北米で新ツアー<HACKNEY DIAMONDS>をスタートするザ・ローリング・ストーンズが、そのオープニング・アクトを発表した。ゲイリー・クラーク・ジュニア、カーリン・レオン、Electric Mud、プリティー・レックレス、ジョー・ボナマッサ、Lawrence、The Red Clay Strays、タイラー・チルダース、ゴースト・ハウンズ、カレオ、ワイドスプレッド・パニック、ベティ・ラヴェット、レイニー・ウィルソン、ザ・ウォー・アンド・トリーティ、リンダ・リンダズ、The Beachesが日替わりで出演する。

