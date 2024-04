2024年にブランド創設から130周年を迎えたギブソンが、アニバーサリーを祝福する様々な取り組みが年間を通して展開。130周年特設サイトを公開した。ギブソンをこよなく愛する多様なジャンルのアーティストからのお祝いメッセージ動画がリレー形式で掲載され、また日本中のギブソン・ファンの熱い想いを共有する場として、SNS上での投稿キャンペーンを実施する。アーティスト達がギブソン愛を語り尽くすインタビュー記事「GIBSON LOVERS TALK」では、記念すべき第一回に登場するギブソン・ラヴァ―はSUGIZO(LUNA SEA / X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS)と生形真一(ELLEGARDEN / Nothing’s Carved In Stone)をラインナップしている。

ギブソン130周年 ハッシュタグ・キャンペーン「MY GIBSON, OUR GIBSON」情報

キャンペーン期間:2024年4月26日(金) 〜 2024年12月15日 (日)

第一弾オリジナル・グッズ当選対象期間: 2024年4月26日(金)〜2024年6月16日(日)

▼応募

STEP1. 下記の公式SNSアカウントいずれかをフォローしてください。

- ギブソン・ジャパン公式SNSアカウント: Instagram(gibson_japan)/ X(@GibsonJapan)

STEP2. ギブソンにまつわる写真やショートをご自身のXまたはインスタグラムから投稿してください。

※動画はXのみが対象です。

#gibson130

#マイギブソン

※お祝いハッシュタグはどちらかをつけていただければ問題ございません。

STEP3. 投稿いただいた画像や動画がギブソン130周年特設サイトに掲載されます。

▼キャンペーン賞品

- 「Gibson USA Les Paul Standard 50s Figured Topブルーベリー・バースト 」1名様

- 第一弾オリジナル・グッズ「ロゴ入り G-SHOCK (G-5600UE-1JF) 」20名様

※画像はイメージです。実際の賞品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※当選時に賞品の色や形を指定することはできません。予めご了承ください。

