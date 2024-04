SHAUN、来日で新しく覚えた日本語は？「いつか『マジカルミライ』のような公演も行ってみたい」

シンガーソングライター、プロデューサー、DJとマルチな才能に溢れたアーティスト SHAUNさんが4月26日、彼には日本初となるEP「For a While」を本日リリース!リリースを記念して、SHAUNさんに動画インタビューを実施しました。動画では、EP「For a While」のリスニングポイントや制作エピソードのほか、学生時代のエピソード、今回の来日で新しく覚えた日本語や準備したことなどたっぷりと語ってくれました。

今回のEPは、2023年にリリースされた「Way back Home (Japanese Ver.)」をはじめ、SHAUNさんの代表曲「Bad Habits」「Terminal」の日本語バージョン、そして日本のファンのために作ったという日本オリジナル曲「For a While」を含む全4曲が収録されています。

■リリース情報

SHAUN First Japan Digital EP「For a While」



<トラックリスト>

1. For a While

2. Terminal (Japanese Ver.)

3. Bad Habits (Japanese Ver.)

4. Way Back Home (Japanese Ver.)



・ストリーミング、ダウンロードはこちら

・「For a While」 リリックビデオはこちら