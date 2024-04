約6割の女性が「そもそもサイズが合っているのかわからない」！M-STYLE 下着の悩みと現在の取り組みに関する調査

バストアップ専門エステティックサロン「M-STYLE」は、下着に悩みを抱えている20〜30代の女性を対象に下着の悩みと現在の取り組みに関する調査を実施しました。

M-STYLE 下着の悩みと現在の取り組みに関する調査

調査概要:下着の悩みと現在の取り組みに関する調査

調査期間:2024年4日8日(月)

調査機関:WEBアンケート(設問選択・記述式)

調査対象:下着に悩みを抱えている20〜30代の女性

調査人数:100人

理想の体型を手に入れることは、ポジティブに日々を過ごすうえで非常に重要な要素です。

所属エステティシャン神長アイリーン考案の独自メソッド「アイリーン式育乳マッサージ」を取り入れた、バストアップ専門エステティックサロン「M-STYLE」

バストについて悩みを持っている方の中には、自身の胸に合った下着選びができていなかったり、正しいフィッティングができていなかったりする方も多いのではないでしょうか?

しかし、下着に関する話題は誰にでも気軽に話せる内容ではないと思います。

そのため、悩みを解決できずに諦めてしまっているという方もいらっしゃるでしょう。

今回は、そんななかなか聞く機会も少ない話題だからこそ、アンケート調査を通して具体的な下着の悩みや現在の取り組みについて明らかにしていきたいと思います。

バストに関するお悩みのある方はもちろん、もっと自分の身体と向き合っていきたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

はじめに、下着(ブラジャー)についてどのような悩みがあるか伺ったところ、「そもそもサイズが合っているのかわからない(62.0%)」「圧迫感や締め付けを感じる(40.0%)」「肩ひもがズレ落ちてしまう(37.0%)」という回答が集まりました。

それぞれ課題は多岐にわたりますが、悩みの根本的な原因としてサイズに対する不安を感じてしまう方は多いのかもしれません。

また、圧迫感や締め付け、肩ひものズレなど、自身の体と下着の相性に関する具体的な悩みを持ちながらも、解決のために行動ができていないという方はいるようです。

次に、下着(ブラジャー)を選ぶ際はどのような基準で選定しているか伺ったところ、「着け心地」の優先度を最も重視する方が36.0%と最も多い結果となりました。

「デザイン」と回答した方も次いで多い結果になり、「着け心地がよく、且つデザインも好みのものを優先的に選びたい」という女性のホンネが伝わってきます。

「サイズ」も優先度としては高い結果ですが、着け心地の良さや快適さに繋がる重要な要素のひとつと言えそうです。

着け心地が一番大事だと思いながらも、自分に合う下着を把握するためのフィッティングや周囲への相談は恥ずかしくてできていないという方もいるのかもしれません。

■下着の悩みについて「誰にも相談したことがない」方が約4割

そこで、下着の悩みは誰かに相談したことがあるか伺ったところ、「誰にも相談したことがない(39.0%)」「ランジェリーショップで相談したことがある(36.0%)」「友人・知人に相談したことがある(22.0%)」「バストケアサロンで相談したことがある(16.0%)」という回答が集まりました。

なかなか気軽に聞ける内容ではないことから、誰にも相談したことがないという方が最も多い結果となりました。

2位に「ランジェリーショップで相談」が挙げられていることから、やはり知り合いよりも専門的な知識のある方に相談したいという気持ちはあるのではないでしょうか。

相談したことがない理由についても伺ってみましょう。

≪具体的な声≫

・恥ずかしいから

・どこに相談したらいいか分からないから

・相談したところで何も変わらない

・下着の話は、なかなかしづらいため

・相談しても解決しないから

・相談しづらいし、ピッタリ解決されるような商品が売られているとも思えないから

恥ずかしさや話題として切り出しづらい内容ということが大きく起因しているようです。

先ほどの調査で挙がったように、知り合いではなく下着店の店員の方などのほうが相談しやすいことも納得できる理由となりました。

また、「解決しないのではないか」「結局ピッタリの商品はないのではないか」という不安感から相談を諦めている方もいるようです。

次に、ブラジャーフィッティングを受けたことがあるか伺ったところ、「一度もない(37.0%)」「直近1年以内にある(34.0%)」「直近3年以内にある(16.0%)」「4年以上前にある(13.0%)」という回答が集まりました。

定期的にフィッティングを行っている方はいる一方で、一度もないと回答した方も実に4割近くいることがわかりました。

綺麗なバストを保つためにも、フィッティングは非常に重要です。

自身に合っていない下着を選んでしまうことで、肌へのストレスや姿勢の悪さ、ボディーラインの崩れにもつながります。

まだ一度もフィッティングを行ったことがないという方は、この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか?

■下着に求める効果とは??一番は「日常の快適さ」

理想のバストを維持するための手段の一つに、ナイトブラの着用があります。

そこで、現在ナイトブラを着用しているか伺ったところ、「ほぼ毎日着用している(44.0%)」「着用していない(36.0%)」「週に何度か着用している(20.0%)」という回答が集まり、実に6割以上の方がナイトブラを取り入れていることがわかりました。

近年徐々に一般的になってきているナイトブラは、睡眠中のバストの広がりや負担を軽減させるためのアイテムです。

日中のブラジャーの着用はもちろんですが、夜も胸を守ってくれるナイトブラは心強い存在と言えるでしょう。

バスト悩みがある方は、気軽に試すことができるアイテムになっているので、必要に応じて取り入れてみてもいいかもしれません。

最後に、適切な下着(ブラジャー)の着用によってどのような効果を期待しているか伺ったところ、「日常生活の快適さ(65.0%)」「バストの形を整える(59.0%)」「バストの垂れを防止する(44.0%)」「服をキレイに着こなす(37.0%)」という回答が集まりました。

大きな目的であろう、バストの形を整えることや垂れ防止は多くの票が集まっていますが、あくまでも日常の快適さがあってということが伝わってきます。

ただ、理想のバストを維持することや、快適さの追求、着こなしなど、人により下着選びのポイントも大きく違うことがわかりました。

下着選びのポイントはもちろん、胸のサイズや形、そして下着の悩みも人それぞれです。

だからこそ、一度体の状態を把握し、長く自分自身が愛せる体でいるために、必要な対策を検討してみることが重要なのかもしれません。

■まとめ:日々をポジティブに過ごすためにも、自身に合った下着選びは重要!

今回は、下着の悩みと現在の取り組みについて調査を行いました。

多くの方は悩みを抱えていても、恥ずかしさから周囲に相談をすることができず、適切な対策ができていないことがわかりました。

知り合いよりも下着店の店員などへの相談のほうがハードルとしては低いようでしたが、今まで下着のフィッティングを行ったことがない方が約4割いたことから、悩みを放置したり諦めてしまっている方は多くいることが予測できます。

理想の身体を手に入れて、日々をポジティブに過ごすためにも、下着選びは重要です。

日常を快適に過ごすことができ、理想の体型を手に入れるためにも自身に合った下着選びを今から始めてみませんか?

同社では、バストアップ専門エステティックサロンの経営に加え、ブラジャーフィッティングから下着の販売まで胸に関するお悩みをトータルサポートしています。

美容家、神長アイリーンが考案した「アイリーン式育乳マッサージ」を取り入れることで、理想のバストへと導きます。

