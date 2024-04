「KCON JAPAN 2024」Mnet Smart+にてライブ配信が決定！豪華ステージに期待

5月11日(土)と12日(日)に開催される「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」の模様がMnet Smart+にてライブ配信されることが決定した。本日(26日)よりチケットの販売もスタートし、期待を高めている。グローバルK-POPファンとアーティストが一緒に作る唯一無二なフェスティバル「KCON JAPAN 2024」が、5月10日(金)から5月12日(日)までの3日間、千葉で開催される。今年は昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大。

今回の「KCON JAPAN 2024」には、5月11日にBOYNEXTDOOR、B.D.U、ASTROのチャウヌ、EPEX、INI、Kep1er、SHINeeのキー、NiziU、P1Harmony、Red Velvet、THE NEW SIX、The Wind、TWS、ZEROBASEONE、5月12日には、8TURN、Hi-Fi Un!corn、ILLIT、IS:SUE、JO1、CNBLUEのジョン・ヨンファ、ME:I、NCT WISH、少女時代のテヨン、TEMPEST、xikers、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、&TEAMら、2日間で27組が登場する。また、「KCON JAPAN 2024」の配信チケットをMnet Smart+で購入した方の中から抽選で出演者サイン入りのポラロイド(10名)とサイン入りCD(10名)が合計20名様にあたる特典も。さらに、Mnet Smart+で「KCON JAPAN 2024」の配信チケットを購入した方全員に、Mnet Smart+が30日間無料で体験できるトライアルキャンペーンも実施される。

■配信概要

「KCON JAPAN 2024」

<配信日程>

DAY2:2024年5月11日(土)17:30開演(予定)

DAY3:2024年5月12日(日)17:30開演(予定)



配信プラットフォーム:Mnet Smart+



チケット販売期間:2024年4月26日(金)12:00〜各公演のライブ配信 開演1時間後まで



<チケット料金>

1日券 シングルビュー 2,990円(税込)

1日券 シングル+マルチビュー 3,990円(税込)



<出演アーティスト>

※出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合がございます。

DAY2:2024年5月11日(土)

BOYNEXTDOOR / B.D.U / チャウヌ / EPEX / INI / Kep1er / キー / NiziU / P1Harmony / Red Velvet / THE NEW SIX / The Wind / TWS / ZEROBASEONE



DAY3:2024年5月12日(日)

8TURN / Hi-Fi Un!corn / ILLIT / IS:SUE / JO1 / ジョン・ヨンファ / ME:I / NCT WISH / テヨン / TEMPEST / xikers / チェ・イェナ / &TEAM



【お得なキャンペーン情報】

●購入者特典1

「KCON JAPAN 2024」の配信チケットをMnet Smart+でご購入いただいた方の中から抽選で出演者サイン入りのポラロイド(10名)とサイン入りCD(10名)、合計20名様にプレゼント!



※抽選の対象となるのは1アカウントに対して1回となります。複数日の配信チケットをご購入頂いても抽選は1回のみとなりますのでご了承ください。

※当選発表はMnet Smart+のご登録のメールアドレスへのご連絡を以って代えさせて頂きます。

※サイン入りポラロイド・サイン入りCDのアーティストはランダムとなります。当選されたとしてもご希望を承ることは出来ませんのでご了承ください。

※メールアドレスの誤登録やご利用のメールサーバーでの受信拒否設定などが理由でメールが届かなかった場合、当選はキャンセルとなる場合がございます。応募が完了しているか等の個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。



●購入者特典2

配信チケットをご購入いただいた方全員にMnet Smart+1ヶ月間無料トライアル期間をプレゼント!



※ライブ配信チケットの決済完了メールにてご案内の専用ボタン(URL)から決済情報をご入力いただくと、1ヶ月間無料でライトプランをご利用いただける権限が付与されます。

※無料視聴期間終了後は自動でライトプラン(990円 / 月)に切り替わります。

※専用ボタン(URL)からのお手続き期限は2024年5月31日(金)23:59までとなります。期限を過ぎますと本ページが無効になり、無料トライアル期間の贈呈ができかねますのでご注意ください。

※18歳未満のお客様は親権者の同意を得た上でご契約ください。

※有料プランご利用中の方は対象外となります。

※決済完了メールが迷惑メールボックスに振り分けられている可能性もありますのでご注意ください。



