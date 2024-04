デイリー食品約150品目！マルスフードショップ 値下げ

マルスフードショップは、2024年4月より、牛乳やヨーグルト、漬物や納豆などデイリー食品(洋日配・和日配)約150品目の値下げを実施します。

マルスフードショップ デイリー食品約150品目の値下げ

最大の目玉は、値下げ率が30.3%となるタレ付き納豆(3個1パック/大手メーカー品)。

人気のヨーグルトやチーズ・バターなどの乳製品やキムチやお漬物などもお値打ち価格で提供します(値下げ率は商品により異なります)。

今回の値下げは、食品の値上げが続き(4月単月で2,806品目)、電気・ガス料金など生活に欠かせない費用も軒並み高騰する中、「毎日食べるものをできるだけお値打ちに」というお客様の生活を応援するため、デイリー食品(毎日仕入れる消費期限の短い商品)を対象とするものです。

なお、値下げは各店舗で順次行っており、4月27日には全店舗、対象全品目で実施となる予定です。

