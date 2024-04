温めずにそのまま食べられる長期保存食！アルファー食品『からだを想う野菜スープ』

アルファー食品は、温めずにそのまま食べられる長期保存食『からだを想う野菜スープ』シリーズの販売を開始します。

アルファー食品『からだを想う野菜スープ』

アルファー食品は、特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用で、温めずにそのまま食べられる長期保存食『からだを想う野菜スープ』シリーズの販売を開始します。

普段の生活だけでなく、避難時に不足しがちな栄養素や、健康問題を軽減する成分をプラスした「ひよこ豆カレー」・「ミネストローネ」・「和風五目」の3品をラインアップ。

「ひよこ豆カレー」・「ミネストローネ」は、サスティナブルな食の選択でもあるヴィーガンを発信し、求めている方にも届きやすくしています。

出荷開始:2024年5月より

災害の多発等の影響により非常食への関心が高まる中、非常食へのニーズが「長期保存できる、エネルギー源となる食品」から「長期保存でき、さらに栄養面・健康面にも配慮した食品」へと変化しつつあります。

第一弾として、避難時に特に必要とされる栄養素、ビタミンB1・B2とGABAを配合し、玄米もプラスしたアルファ化米商品 安心米の『からだを想うシリーズ』を2023年5月より販売し、好評をいただいています。

今回第二弾として、「水や調理が不要で手軽に野菜を摂りたい」、「避難所での栄養不足を緩和させたい」、「水が不足している際にも、安心米や安心米クイックが食べられるようにできたら」…という点を解消すべく、『からだを想う野菜スープ』シリーズの開発をスタートさせました。

【商品特長】

『からだを想う野菜スープ』シリーズ

・常温で5年間長期保存が可能

・特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮

・温めずにそのまま食べられる野菜スープ

・ビタミンB1、ビタミンB2、GABAはシリーズ共通で配合。

「ひよこ豆カレー」はプロテイン、「ミネストローネ」は食物繊維、「和風五目」は植物性乳酸菌をそれぞれプラスで配合

・保存料不使用

『からだを想う野菜スープ ひよこ豆カレー』

●味わい :ひよこ豆・スイートコーン・にんじん・じゃがいもを使い、マイルドでコクのあるカレースープに仕上げました。

●取得認証:日本災害食学会認証、ヴィーガン認証取得商品

『からだを想う野菜スープ ひよこ豆カレー』表面

『からだを想う野菜スープ ひよこ豆カレー』イメージ

『からだを想う野菜スープ ミネストローネ』

●味わい :じゃがいも・たまねぎ・スイートコーン・にんじんを使い、トマトの酸味と野菜の甘みが詰まったスープに仕上げました。

●取得認証:日本災害食学会認証、ヴィーガン認証取得商品

『からだを想う野菜スープ ミネストローネ』表面

『からだを想う野菜スープ ミネストローネ』イメージ

『からだを想う野菜スープ 和風五目』

●味わい :さつまいも・にんじん・こんにゃく・たけのこ・しいたけを使い、かつおの風味と旨味が詰まったやさしい味の和風五目スープに仕上げました。

●取得認証:日本災害食学会認証商品

『からだを想う野菜スープ 和風五目』表面

『からだを想う野菜スープ 和風五目』イメージ

【ビタミンB1・B2、GABAの充足率】

炭水化物をエネルギーに変えるビタミンB1・B2と、GABA(γ-アミノ酪酸)を、3種とも1袋で1日の目標量以上摂取可能です。

避難所における食事提供のための栄養の参照量

ビタミンB1・B2、GABA充足率

【食べ方の提案】

スープとして食べるだけでなく、アルファ化米(安心米・安心米クイック)と合わせてアレンジ調理することで、新たな味付ごはんとしても食べられます。

作り方やおすすめの組み合わせなどの詳細は、包材裏面の二次元コードから確認できます。

アルファ化米と本品を備蓄しておくことで、水がなくても調理可能です。

温めるとさらにおいしく召しあがっていただけるので、普段の食事としてもおすすめ!備蓄したままでなく、日頃から食べる機会を設けることで好みを判断しておくことも大事です。

アレンジ調理

普段の食事としてもおすすめ

【商品概要】

●ラインアップ(商品名):・からだを想う野菜スープ ひよこ豆カレー

・からだを想う野菜スープ ミネストローネ

・からだを想う野菜スープ 和風五目

●内容量 :190g

●希望小売価格 :356円(税抜価格330円)

●賞味期間 :常温5年間

【認証取得】

・日本災害食学会認証

自然災害によってもたらされる被災(避難)生活を支えるために、必須の条件を備えた「食品」に付与される認証です。

日本災害食学会とは、学識経験者や全国の食品製造業者によって組織された団体です。

災害発生時の食事における健康二次災害の発生防止を目的として、災害食の規格化を進めています。

・ヴィーガン認証

サスティナブルな食の選択でもあるヴィーガンを発信し、求めている方にも届きやすくしています。

原材料として、肉・魚介類・卵・乳製品・はちみつ等、動物に由来する物を含まないことや、動物実験が実施されていないことなどを基準として定める、NPO法人ベジプロジェクトジャパンによるヴィーガン認証を受けています。

