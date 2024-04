PEACH JOHNが初コラボ！San-ai Resort「ナイスバディ水着」

Aiは、2024年4月24日(水)にピーチ・ジョンとコラボレーションした「ナイスバディ水着」を発売しました。

San-ai Resort/PEACH JOHN「ナイスバディ水着」

(一部店舗限定で発売)

ピーチ・ジョンでシリーズ累計売上392万枚を突破※した大人気の「ナイスバディブラ」のカップを使用したビキニタイプの水着を全2型ラインナップ。

ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5:1を実現する「ナイスバディブラ」のメリハリメソッドを落とし込んだ特別なデザインで、“水着になってもナイスバディ”を叶えます。

「San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着」商品詳細ページ:

https://www.san-ai.com/peachjohn

※2019年1月〜2024年3月(ショーツも含む)

【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】トレンド感のあるハイウエストボトムタイプの「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」

ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ(1)

ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ(2)

ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。

トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。

柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

ツイストさせた胸元部分のデザインでバストを中央に寄せ上げ、ボリュームアップを叶えます。

袖部分は、フェミニンな印象のフリルデザインで二の腕をしっかりカバー。

バックデザインの大きめなリボンは安定した着用感とガーリーな印象をプラスします。

ボトムはおなかをカバーするハイウエストタイプで、トップと合わせるとワンピース見えするデザイン。

トップ、ボトム共に防透け裏生地付き。

ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ(3)

「ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ」

価格 : 22,000円(本体価格20,000円)

サイズ: 9M、11L

URL :

https://www.san-ai.com/i/55-53-4-1033

カラー: ホワイトブルー、グリーングレー、ブラウンホワイト(全3色)

【San-ai Resort × PEACH JOHN ナイスバディ水着】ストラッピーデザインでヘルシーな印象の「ナイスバディ水着 ワイヤービキニ」

ナイスバディ水着 ワイヤービキニ(1)

ナイスバディ水着 ワイヤービキニ(2)

ナイスバディ水着 ワイヤービキニ(3)

ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。

トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。

柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

ツイストさせた胸元部分のデザインでバストを中央に寄せ上げ、ボリュームアップを叶えます。

ネックラインとボトム部分のストリング、ホルターネック部分のリボンがヘルシー且つトレンド感のあるデザイン。

ボトムに防透け裏生地付き。

ナイスバディ水着 ワイヤービキニ(4)

「ナイスバディ水着 ワイヤービキニ」

価格 : 19,800円(本体価格18,000円)

サイズ: 9M、11L

URL :

https://www.san-ai.com/i/55-53-4-1034

カラー: ホワイト、ベージュ、グリーン(全3色)

■取扱い店舗

・公式WEB SHOP

― San-ai Resort ―

・札幌パルコ店

・ルミネエスト新宿店

・SHIBUYA109店

・池袋パルコ店

・西銀座店

・ルミネ横浜店

・近鉄パッセ店

・名古屋パルコ店

― San-ai Resort northerly ―

・ららぽーとTOKYO-BAY店

・梅田HEPFIVE店

・ソラリアプラザ店

