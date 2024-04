“結婚発表”ユ・ジェファン、突然SNSアカウントを非公開に…ファンから心配の声

歌手兼音楽プロデューサーのユ・ジェファンが、作曲家のチョン・インギョンと結婚を発表した中、自身のSNSアカウントを非公開にした。彼は24日、自身のInstagramに「僕は恋をしている。そして結婚を準備している。今一番大変なこの時期に、僕にとても大きな慰めと力になってくれる人ができた。応援と祝福をしていただけたら嬉しい」と書き込んだ。続けて「まだ時間が残っているので、結婚式の前に必ず会って招待状を差し上げる」という書き込みと共にチョン・インギョンのアカウントをタグ付けし、相手が彼女であることを正式に知らせた。

2人は今年初めに発売された歌手ジウムの楽曲「全部知っている」の制作を共に行った。これに先立ってお笑い芸人のパク・ミョンスの「today, tomorrow and always love you」も共同で作詞・作曲した。結婚発表直後、歌手のDinDin、UntouchableのSleepy、元RAINBOWのジスク、タレントのパク・スルギ、チャン・ソンギュなど、同僚のスターたちから祝福と応援のメッセージが殺到した中、彼は2日後に突然非公開アカウントにしたため、ファンから心配の声があがった。ユ・ジェファンは2015年に1stシングル「コーヒー(Prod. by G-Park パク・ミョンス)」で音楽界に正式デビューした。作曲家UL兼歌手として活動を続けてきた彼は、MBC「無限に挑戦」など数々のバラエティ番組に出演し、名を馳せた。