¡Ö²«º½¡×¤ÎÈôÍè¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ¿¤¤?¡¡º£Æü¤âÅìµþ¤Ç´ÑÂ¬¡¡ÌÀÆü¤âËÌÆüËÜ¤ÇÀöÂõÊª¤Ê¤ÉÃí°Õ
¡Ö²«º½¡×¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤Î¤Ï3·î¤È4·î¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢5·î¤âÅÙ¡¹ÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü26Æü(¶â)¤ÏÅìµþ¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü27Æü(ÅÚ)¤ÏÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ï²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²«º½¡×¤ÎÈôÍè¡¡¤¤¤Äº¢¤Þ¤ÇÂ¿¤¤?
¾å¤Î¿Þ¤Ï²«º½´ÑÂ¬Æü¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ç¤¹¡£²«º½¤Î´ÑÂ¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿11ÃÏÅÀ(»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢Åìµþ¡¢¿·³ã¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢¹â¾¾¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢ÆáÇÆ¢¨)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²«º½¸½¾Ý¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Æü¿ô¤ò·îÊÌ¤Ë½¸·×¤·¡¢1991Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Î30Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹(µ¤¾ÝÄ£Ä´¤Ù)¡£
¤â¤¦¾¯¤·²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¹Åç¡¦¹â¾¾¡¦Ê¡²¬¡¦¼¯»ùÅç¡¦ÆáÇÆ¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î26Æü¤Ë²«º½¤Î´ÑÂ¬¤ò½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü26Æü¤âÅìµþ¤Ç²«º½¤ò´ÑÂ¬¡¡ËÌÆüËÜ¤ÏÌÀÆü27Æü¤Þ¤Ç±Æ¶ÁÂ³¤¯
º£·î17Æü(¿å)¤«¤é19Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü26Æü(¶â)¤âÅìµþ¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü27Æü(ÅÚ)¤ÏÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ï¼¡Âè¤Ë²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²«º½¡×¤ÎÇ»ÅÙ¤ä»ëÄø¤È¤½¤Î±Æ¶Á
²«º½¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦±üÃÏ¤Î¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ä¥´¥Óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿º½¤Ü¤³¤ê¤¬¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£²«º½¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ø¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤«¤¹¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢»ëÄø¤¬5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ø¤Îº½¤ÎÉÕÃå¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ëÄø¤¬2¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤Ê¤É¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(»ëÄø¤È¤Ï¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î¸ú¤¯µ÷Î¥¤Ç¤¹¡£)
²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Éô²°´³¤·¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ë²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¤¾¤¦¤¤ó¤Ç¿¡¤¯¤ÈºÙ¤«¤Ê¥¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â°µÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¿åÀö¤¤¤¬¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÈÂÐºö
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤êµ¤Æ»¤äÌÜ¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤Î°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£