【ガリガリ君リッチ チョコミント】5月7日 発売価格:173円

赤城乳業は、アイス「ガリガリ君リッチ チョコミント」を5月7日より発売する。価格は173円。

本商品は、ミントアイスの中にチョコチップ入りのミントかき氷を入れたアイスキャンディー。従来品と比べて乳成分を多く配合し、アイスミルク規格(従来品:ラクトアイス規格)にリニューアルしている。

またアイスのスティックには「ガリガリ君川柳!チョコミント編」と題し、通常の無地スティックの他に「チョコミント」の6文字にちなんだ5・7・5の川柳とガリガリ君をデザインした6種類のオリジナルスティックで展開する。

種類別:アイスミルク 内容量:100ml

