“B․I․Gメンバー所属”New And B、5月と6月に来日イベント開催決定！

韓国のボーイズグループNew And Bが、5月と6月に東京・新宿のFC LIVE TOKYOにてイベントを開催する。New And Bは、B.I.Gのジェイフン、ジンソクに新しいメンバーであるジョ・イジュンが加わった3人組で、今年1月から活動を開始した。1月12日から2月25日には大阪と東京にて「2024 New.B LIVE in JAPAN New.B The Stage」を開催。全44公演が大盛況に終わり、好調なスタートを切った。

そして今回、約3ヶ月ぶりの来日となる2つのイベントが発表された。5月25日(土)と26日(日)、6月1日(土)と2日(日)の計4日、全6公演の「New And B LIVE IN JAPAN」が開催される。また、5月28日(火)〜5月31日(金)、全8公演の「New And B FREE-EVENT IN JAPAN」が開催される。

■イベント概要

「New And B LIVE IN JAPAN」

5月25日(土)、26日(日)、6月1日(土)、2日(日)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO

チケット代金:前売 4,500円(税込)

チケット販売期間:2024年4月26日(金)12:00〜各公演4日前の23:59まで



「New And B FREE-EVENT IN JAPAN」

5月28日(火)〜31日(金)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO

チケット代金:25分ミニライブ……無料(事前予約販売あり)

チケット販売期間:2024年4月26日(金)12:00〜各公演4日前の23:59まで



