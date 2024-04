東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて「ながさき和(わ)・華(か)・蘭(らん)グルメフェア2024」を開催。

ホテルオークラ東京ベイと関わりを持つ長崎県や生産者と連携し、豊富な山海の幸に恵まれた長崎県を発祥とする名物料理や郷土料理が楽しめる企画です☆

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」ながさき和(わ)・華(か)・蘭(らん)グルメフェア2024

開催期間:2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

開催場所:ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ(1階)

ホテルオークラ東京ベイの「レストラン フォンタナ」にて「ながさき和・華・蘭グルメフェア2024」を開催。

鎖国時代、日本で唯一西洋との貿易が行われていた長崎県。

国外から数々の文化がもたらされ、現代までに多くの名物料理や郷土料理を生み出しました。

「ながさき和・華・蘭グルメフェア2024」では、独自の食文化を築いた長崎を発祥とする名物料理や長崎和牛などの長崎県産食材を使用した特別メニューをラインナップ。

そのほか、穀物作りの豊富な知識と大陸より伝来した蒸留方法を取り入れて誕生した「壱岐焼酎」も提供されます。

九州北部の玄界灘沖に位置する壱岐は麦焼酎発祥の地と言われており、世界貿易機関(WTO)のTRIPS協定に基づく地理的表示の指定を受けています。

世界が認めた銘酒とともに長崎の魅力あふれる料理が楽しめるフェアです☆

シーズナルセレクトランチ 〜長崎〜

提供期間:2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

提供時間:12:00〜14:00(ラストオーダー14:00)※90分制

料金:平日 2,800円(税・サ込)〜/土・日・祝日 3,800円(税・サ込)〜

長崎和牛を使用した「長崎和牛のレモンステーキ」や長崎の名物料理「トルコライス」などが登場する「シーズナルセレクトランチ 〜長崎〜」

具材を細かく刻んで煮込んだ郷土料理「長崎県産シマアジのシチュー “ヒカド”」など、シェフがおすすめするメインディッシュが並びます。

メインディッシュのほか長崎県産の食材を使ったオードブル、スープ、長崎発祥のデザートが付いたコース仕立てのランチです。

長崎ディナーブッフェ 〜和・華・蘭〜

提供日:2024年6月1日(土)、2日(日)、7日(金)〜9日(日)、14日(金)〜16日(日)、21日(金)〜23日(日)、28日(金)〜30日(日)

提供時間】17:00〜21:30(ラストオーダー20:30)※100分制

料金:大人 7,400円(税・サ込)/小学生 3,700円(税・サ込)/4歳〜6歳 1,850円(税・サ込)

シェフが目の前で取り分けるカービングサービスで提供する、肉本来の旨みとまろやかな味わいの脂身が絶妙な「長崎和牛グリル」も登場するディナービュッフェ。

そのほか、日本三大うどんのひとつ「五島うどん」や「長崎ちゃんぽん」など、長崎発祥の名物料理や郷土料理が楽しめます。

長崎の代表的な「ミルクセーキ」はテーブルサービスで用意されるのも嬉しいポイントです。

長崎県の豊富な食材を使用した「和(和食)・華(中華)・蘭(洋食)」グルメが堪能できます。

和洋中セレクトディナーセット 〜長崎〜

開催期間:2024年6月3日(月)〜6月27日(木)※月〜木曜日限定

開催時間:17:00〜21:30(ラストオーダー21:00)

料金:3,600円(税・サ込)〜

和食、洋食、中国料理よりメイン料理が選べる「和洋中セレクトディナーセット 〜長崎〜」

グルメフェア開催中は「長崎ちゃんぽんセット」や、

「長崎県産和牛のすき煮定食」など長崎の名物料理がラインナップされます。

さらに、セットには彩り鮮やかな和洋中9種の小鉢前菜が付いており、期間中は、小鉢にも長崎県産の食材を使ったメニューが用意されます。

長崎奉行キャンペーン

実施期間:2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

対象レストラン:レストラン フォンタナ

対象メニュー:シーズナルセレクトランチ 〜長崎〜、長崎ディナーブッフェ〜和・華・蘭〜、和洋中セレクトディナーセット 〜長崎〜

賞品:「ホテルオークラJRハウステンボス」ペア宿泊券

当選人数:1組2名

当選者の発表:当選者の抽選、賞品の発送は7月中旬以降を予定しています

「ながさき和・華・蘭グルメフェア2024」の開催期間中、「長崎奉行キャンペーン」も実施されます。

過去に長崎のホテルオークラJRハウステンボスで総支配人を務め、長崎県と連携して県北地域の振興に尽力し、各種フェアの実施やPRなど長崎の魅力の発信を行った、ホテルの代表取締役社長・総支配人の美濃地誠氏。

美濃地氏が「長崎奉行」に認定されたことを記念して実施されるキャンペーンです。

期間中に対象メニューを注文し、応募された方の中から抽選で1組2名に「長崎奉行賞」としてホテルオークラJRハウステンボス宿泊券がプレゼントされます。

豊富な山海の幸に恵まれた長崎を発祥とする名物料理や郷土料理が楽しめるグルメフェア。

ホテルオークラ東京ベイの「レストラン フォンタナ」にて2024年6月1日より開催される「ながさき和(わ)・華(か)・蘭(らん)グルメフェア2024」の紹介でした☆

※営業時間は予告なく変更になる場合があるため、事前の予約をおすすめします

※仕入れ等の状況により食材が変更になる場合があります

