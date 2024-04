ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとヴォーカリストの演奏で贈る、大人のための音楽会「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」

2024年は、11年ぶりにディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』にフィーチャーし、9〜12月にかけて全国ツアーを開催!

「パート・オブ・ユア・ワールド」をはじめ、「アンダー・ザ・シー」「哀れな人々」「キス・ザ・ガール」などの名曲が、オーケストラの生演奏、ヴォーカリストの歌とパフォーマンスで披露されます☆

ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024

開催期間:2024年9月14日(土)〜12月22日(日)

公演時間:約2時間30分(休憩含む)

開催場所:全国

オフィシャルサイト:https://www.harmonyjapan.com/doc2024/

特別協賛:株式会社ジェーシービー

協賛:シチズン時計株式会社

主管:Disney Concerts

協力:月刊「ディズニーファン」

後援:ユニバーサル ミュージック合同会社

制作:Harmony JAPAN

2024年は、ディズニー・オン・クラシックでは11年ぶりとなる、アメリカでの公開から35周年を迎える不朽の名作『リトル・マーメイド』にフィーチャー!

「Our Wishes 〜未来へ」をテーマに、『リトル・マーメイド』の名曲の数々がオーケストラとヴォーカリストによる生演奏で披露されます。

『リトル・マーメイド』は1989年にアメリカ公開され(日本公開は1991年)、ハワード・アシュマン(作詞)とアラン・メンケン(作曲)のコンビが手がけた、初のディズニー作品です。

のちに最強タッグと称される2人はこの作品でアカデミー賞作曲賞を、劇中曲「アンダー・ザ・シー」でディズニー初のアカデミー賞歌曲賞を受賞したほか、ゴールデン・グローブ賞でも作曲賞と歌曲賞に輝きました。

今回の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」では、人間の世界に行きたいと、主人公「アリエル」の強い願いを歌った「パート・オブ・ユア・ワールド」をはじめ、「アンダー・ザ・シー」「哀れな人々」「キス・ザ・ガール」などを、オーケストラが奏でる音楽、ヴォーカリストの歌とパフォーマンス、スクリーンの映像と照明演出で物語を紡ぎます。

公開から35周年を迎え今なお色褪せることなく、世代を超えて愛され続ける名曲の数々を生演奏と迫力のパフォーマンスで楽しめます☆

公演スケジュール

公演追加・変更の可能性があります。

席種・チケット料金など、予約前にオフィシャルサイトから最新情報を確認ください。

チケット情報

最速先行予約受付:2024年5月1日(水)正午〜 ※先着

席種:S席・SS席限定 1階席保証

最速先行チケットでは、出演者情報やメッセージ、プログラムや歌唱曲の歌詞など、コンサートの予習や振り返りで何度でも読みたくなる永久保存版のパンフレットと、新カラーの「ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト」を、チケットと一緒に予約できる“グッズ付きチケット”も予約できます。

全国ツアー開幕前に、いち早く自宅に届くほか、購入者様全員にオリジナル・ピンバッジのプレゼントも!

※最速先行期間中に予約された方全員に特典をプレゼント

※最速先行予約の申込みには、Club Harmonyの会員登録が必要です

出演者

指揮:リチャード・カーシー

指揮者、編曲者、ピアニスト、俳優としてニューヨークで活躍。

ミュージカル『オペラ座の怪人』のブロードウェイ公演および全米ツアー、ミュージカル『回転木馬』の指揮や、ブロードウェイ・ミュージカル『A Minister’s Wife』の音楽監督など、ミュージカル界の名指揮者。

2019年「ディズニー・オン・クラシック 〜春の音楽祭」より正指揮者を務めています。

ヴォーカリスト

※写真は過去に出演したヴォーカリストです

約800名の応募からオーディションで選ばれた、外国人ヴォーカリストが来日!

ニューヨークのブロードウェイなどで活躍する彼らの一流の歌やダンスパフォーマンスで、華やかなステージが届けられます。

今回来日するメンバーは、後日オフィシャルサイトで発表されます。

オーケストラ:THE ORCHESTRA JAPAN / オーケストラ・ジャパン

2015年の創立とともに「ディズニー・オン・クラシック 〜春の音楽祭」にてデビュー。

ジャンルや既存の在り方にとらわれることなく、音楽への情熱をひたむきに表現する姿勢と演奏で大反響を呼んでいるオーケストラ。

ナビゲーター:ささきフランチェスコ

2008年より「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」の案内役を務めています。

ラジオのDJをはじめ、CMやTV、沖縄国際映画祭や愛知万博、美術館展示のナレーションなど、幅広く活躍。

2011年の東日本大震災発生以降、【Remember TOHOKU Network -鷹山会-】を立ち上げ、被災した地域への支援活動を続けています。

「パート・オブ・ユア・ワールド」「アンダー・ザ・シー」「哀れな人々」「キス・ザ・ガール」など『リトル・マーメイド』の名曲の数々を生演奏で披露!

2024年9月14日(土)から全国ツアーが開幕する「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」の紹介でした☆

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney

※未就学のお子さんの入場は遠慮ください

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはありません

※チケット購入の際は、自身の体調や環境をふまえて判断されるようお願いします。公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはできません

