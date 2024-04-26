【PHOTO】Stray Kids、日本ファンイベントのため来日！クールな魅力（動画あり）

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26日午後、Stray Kidsがファンイベントのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本に出国した。

オフラインファンイベント「Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"」は、27日と28日に埼玉・ベルーナドームで行われる。

※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。

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