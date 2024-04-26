【PHOTO】Stray Kids、日本ファンイベントのため来日！クールな魅力（動画あり）
26日午後、Stray Kidsがファンイベントのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本に出国した。
オフラインファンイベント「Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"」は、27日と28日に埼玉・ベルーナドームで行われる。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
・Stray Kids、ニューシングル「Lose My Breath（Feat․ Charlie Puth）」音源＆歌詞の一部を公開
・Stray Kids、ニューシングル「Lose My Breath（Feat․ Charlie Puth）」集合コンセプトフォトを公開
オフラインファンイベント「Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"」は、27日と28日に埼玉・ベルーナドームで行われる。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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