OWCのAmazon.co.jp直営ストアでCFexpress Type Bカードが割引販売されているのを確認した。

各50枚の数量限定で、いずれも11％の割引となる。期間は4月26日（金）から4月30日（火）25時59分まで。なお、限定数に達し次第終了するという。

対象となるCFexpress Type Bカードは「Atlas Ultra CFexpress 165GB」「Atlas Pro CFexpress 128GB」の2種類。カートに登録後、レジに進むと値下げ後の価格が確認できる。

執筆現在（4月26日）の税込価格は、「Atlas Ultra CFexpress 165GB」が2万5,132円から2万2,367円に、「Atlas Pro CFexpress 128GB」が1万3,583円から1万2,089円へと値下げされている。