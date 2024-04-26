キャンペーン：OWC、CFexpress Type Bカードを数量限定・11％オフで販売 Amazon公式ストアで実施中
OWC直営公式ストアにてCFexpress Type Bカードを期間・数量限定のキャンペーン価格を実施します！対象製品は、- OWC Japan (@OWCDigitalJP) April 26, 2024
Atlas Ultra CFexpress 165GBhttps://t.co/AAwV1z0bb8
Atlas Pro CFexpress 128GBhttps://t.co/RqCKvtWHMC
この機会をお見逃しなく！
期間：2024/4/26(15:00)～4/30(23:59)…
OWCのAmazon.co.jp直営ストアでCFexpress Type Bカードが割引販売されているのを確認した。
各50枚の数量限定で、いずれも11％の割引となる。期間は4月26日（金）から4月30日（火）25時59分まで。なお、限定数に達し次第終了するという。
対象となるCFexpress Type Bカードは「Atlas Ultra CFexpress 165GB」「Atlas Pro CFexpress 128GB」の2種類。カートに登録後、レジに進むと値下げ後の価格が確認できる。
執筆現在（4月26日）の税込価格は、「Atlas Ultra CFexpress 165GB」が2万5,132円から2万2,367円に、「Atlas Pro CFexpress 128GB」が1万3,583円から1万2,089円へと値下げされている。