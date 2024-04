CONVERSE(コンバース) 」の大人気シューズ『ONE STAR』と『ALL STAR US HI』が、リアルなミニチュアフィギュアになってガチャガチャに登場!4月第4週より、全国に設置されたガシャポン⾃販機シリーズにて、順次販売がスタートしています。実際の靴を3Dスキャンしてつくられたリアルなミニチュアスニーカーは、ファッション好きさんにはたまらないはず…!「CONVERSE」のガシャポン第2弾がお目見え

2023年1月に登場した、『ALL STAR HI』をミニチュアフィギュアにした「CONVERSE ALL STAR HI mini figure collection」に続く、「CONVERSE」のガシャポン第2弾「CONVERSE ONE STAR & ALL STAR US HI MINI FIGURE COLLECTION」(税込500円/1回)がお目見え。1974年に誕生したCONVERSEを代表するアイコンの一つ『ONE STAR』と、2013年から展開されているアメリカンヴィンテージテイストを追求したコレクション『ALL STAR US HI』を再現した、リアルなミニチュアフィギュアのコレクションです。注目ポイントは、まるで本物のシューズに触れているかのような、リアルな生地の質感。実際の靴を3Dスキャンし、「ONE STAR」はアッパーのレザーの質感を、「ALL STAR US HI」はシューズの手触りを表現しているといいます。靴箱&包装紙まで再現されてるって凄い!コンバースのロゴやシューレースなど、細かなディテールまで再現されているのも凄いところ。さらに実商品のシューズに付属する靴箱のほか、中に入っている包装紙までセットになっているんです。実際のシューズを箱にしまう時のように、包装紙でくるんで収納することができますよ。とことんリアルを追求した全長約45mmのフィギュアに、ワクワクが止まらなくなっちゃいそう…!どれが出てもテンションが上がっちゃうはずラインナップは、「ONE STAR」の『ブラック/ホワイト』『ホワイト/レッド』『ホワイト/ブラック』、「ALL STAR US HI」の『ゼブラ』『ピスタチオ』『ストロベリー』『インクブルー』の全7種類。色も柄もさまざまなので、いくつか集めて飾れば、お部屋のおしゃれなワンポイントになります。出てきたフィギュアに合わせて、実際のシューズをゲットしちゃうのもアリかも!早めのゲットが吉だよ今回ご紹介した「CONVERSE MINI FIGURE COLLECTION」は、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップなどに設置されたガシャポン⾃販機シリーズのほか、コンバース直営店の 「White atelier BY CONVERSE」「CONVERSE TOKYO」の一部店舗でも、順次販売が開始されています。人気が集中しそうなので、気になる方は早めにゲットするのが吉ですよ。「CONVERSE ONE STAR & ALL STAR US HI MINI FIGURE COLLECTION」商品情報ページhttps://gashapon.jp/products/参照元:株式会社バンダイ プレスリリース