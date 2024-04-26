º£½Õ¤ÏËºî¡ª¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¥Ù¥¹¥È5¡£¥¯¥É¥«¥óµÓËÜ¤âÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢½ã°¦¤ÎÂº¤µNo.1¤Ï
½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬³µ¤Í¥¹¥¿¡¼¥È¡ª º£¥¯¡¼¥ë¤â¡¢¤è¤ë11»þ°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡È¿¼ÌëÂÓ¥É¥é¥Þ¡É¤¬Ëºî¤Ç¤¹¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Â³ÊÔ¤òÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤ª¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à!!2¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢ÅÚÍË¤è¤ë11»þ40Ê¬¡Á¡Ë¡¢¡Ø6ÉÃ´Ö¤Îµ°À×¡Á²Ö²Ð»Õ¡¦Ë¾·îÀ±ÂÀÏº¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢ÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÎÉºî¤Ö¤ê¡£
º£²ó¤Ï¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á5ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡µ¨Àá¤Î¤Ê¤¤³¹
¤Þ¤º¤ÏÀè¥¯¡¼¥ëÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦µÜÆ£´±¶åÏº»á¤¬´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Øµ¨Àá¤Î¤Ê¤¤³¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢¶âÍË¤è¤ë12»þ42Ê¬¡Á¢¨4·î26Æü¤Ï12»þ57Ê¬¡Á¡Ë¡£
ºòÇ¯8·î¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ¼þ¸ÞÏº»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡È³¹¡É¤ò12Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¡È¥Ê¥Ë¡É¤ÎºÒ³²¤ò·Ð¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²¾Àß½»Âð¤Î¤¢¤ë¡È³¹¡É¤ØÃÖ¤´¹¤¨¡¢¸½Âå¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÉÁ¤¯¡¢À¸¤¤ë¿Í¤Î¡È²¹¤«¤ß¡É
´õË¾¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤Î¡È³¹¡É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÃæ¿·½õ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬¡È³¹¡É¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë´õË¾¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¿ÍÀ¸¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ·²Áü¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä¶¹ë²Ú¡ª
¼ç±é¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢»°±ºÆ©»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿½Ü¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤«¤é¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëßÀÅÄ³Ù¡¢¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢MEGUMI¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¤é¤¬¡¢¸ÄÀÅª²á¤®¤ë¡È³¹¡É¤Î½»¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£
¡È¥Ê¥Ë¡É¤ÎºÒ³²¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡¢Ê°¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·üÌ¿¤ËÆü¡¹¤òÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤«¤ì¤â¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡É¡£¥¯¥É¥«¥ó»ëÅÀ¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤ëµÕ¶¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤¬¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¡¢²¿¤è¤ê°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡È²¹¤«¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥É¥«¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡95¡Ê¥¥å¥¦¥´¡¼¡Ë
King¡õPrince¤Îüâ¶¶³¤¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø95¡Ê¥¥å¥¦¥´¡¼¡Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢·îÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¡¢³«¶É60¼þÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤è¤ëÎÏºî¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë1995Ç¯¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÈÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö1999Ç¯7·î¤ËÀ¤³¦ÌÇË´¡×¤È¤¤¤¦¡È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡É¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£½ÂÃ«¤Î³¹¤òÀ¸¤¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¡ÈÇ®ÎÌ¡É
1995Ç¯¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢Åö»þ¤Î½ÂÃ«¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¡È¶õµ¤´¶¡É¤Þ¤ÇºÆ¸½ÅÙ¹â¤¯ÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£Åö»þÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Ë¤ä¤¿¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿É®¼ÔÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²û¤«¤·¤¤¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥Á¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô½¸ÃÄ¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¤¤¿½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤«?!¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÂç¿Í¤Ë¹³¤¦¡£¤½¤ó¤Ê10ÂåÆÃÍ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¤ò¡¢üâ¶¶¡¢ÃæÀî¤é¤¬Á¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤áüâ¶¶¡¦ÃæÀî¤Î¹â¹»À¸Ìò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÂç¿ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¡ª ¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¡¢1995Ç¯¤òÀ¸¤¤¿¼ã¼Ô¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤¬²èÌÌ¤«¤é¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¤Ç¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢¡RoOT / ¥ë¡¼¥È
±Ç²è²½¡¢ÉñÂæ²½¤ÈÅ¸³«¤·¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ØRoOT / ¥ë¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢²ÐÍË¤è¤ë12»þ30Ê¬¡Ë¡£¤ä¤¿¤é¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á5ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀè¥¯¡¼¥ëÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦µÜÆ£´±¶åÏº»á¤¬´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Øµ¨Àá¤Î¤Ê¤¤³¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢¶âÍË¤è¤ë12»þ42Ê¬¡Á¢¨4·î26Æü¤Ï12»þ57Ê¬¡Á¡Ë¡£
ºòÇ¯8·î¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ¼þ¸ÞÏº»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡È³¹¡É¤ò12Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¡È¥Ê¥Ë¡É¤ÎºÒ³²¤ò·Ð¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²¾Àß½»Âð¤Î¤¢¤ë¡È³¹¡É¤ØÃÖ¤´¹¤¨¡¢¸½Âå¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÉÁ¤¯¡¢À¸¤¤ë¿Í¤Î¡È²¹¤«¤ß¡É
´õË¾¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤Î¡È³¹¡É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÃæ¿·½õ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬¡È³¹¡É¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë´õË¾¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¿ÍÀ¸¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ·²Áü¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä¶¹ë²Ú¡ª
¼ç±é¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢»°±ºÆ©»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿½Ü¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤«¤é¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëßÀÅÄ³Ù¡¢¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢MEGUMI¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¤é¤¬¡¢¸ÄÀÅª²á¤®¤ë¡È³¹¡É¤Î½»¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£
¡È¥Ê¥Ë¡É¤ÎºÒ³²¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡¢Ê°¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·üÌ¿¤ËÆü¡¹¤òÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤«¤ì¤â¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡É¡£¥¯¥É¥«¥ó»ëÅÀ¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤ëµÕ¶¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤¬¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¡¢²¿¤è¤ê°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡È²¹¤«¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥É¥«¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡95¡Ê¥¥å¥¦¥´¡¼¡Ë
King¡õPrince¤Îüâ¶¶³¤¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø95¡Ê¥¥å¥¦¥´¡¼¡Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢·îÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¡¢³«¶É60¼þÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤è¤ëÎÏºî¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë1995Ç¯¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÈÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö1999Ç¯7·î¤ËÀ¤³¦ÌÇË´¡×¤È¤¤¤¦¡È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡É¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£½ÂÃ«¤Î³¹¤òÀ¸¤¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¡ÈÇ®ÎÌ¡É
1995Ç¯¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢Åö»þ¤Î½ÂÃ«¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¡È¶õµ¤´¶¡É¤Þ¤ÇºÆ¸½ÅÙ¹â¤¯ÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£Åö»þÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Ë¤ä¤¿¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿É®¼ÔÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²û¤«¤·¤¤¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥Á¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô½¸ÃÄ¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¤¤¿½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤«?!¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÂç¿Í¤Ë¹³¤¦¡£¤½¤ó¤Ê10ÂåÆÃÍ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¤ò¡¢üâ¶¶¡¢ÃæÀî¤é¤¬Á¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤áüâ¶¶¡¦ÃæÀî¤Î¹â¹»À¸Ìò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÂç¿ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¡ª ¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¡¢1995Ç¯¤òÀ¸¤¤¿¼ã¼Ô¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤¬²èÌÌ¤«¤é¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¤Ç¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢¡RoOT / ¥ë¡¼¥È
±Ç²è²½¡¢ÉñÂæ²½¤ÈÅ¸³«¤·¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ØRoOT / ¥ë¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢²ÐÍË¤è¤ë12»þ30Ê¬¡Ë¡£¤ä¤¿¤é¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£