東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」のロビーラウンジ「lounge O (ラウンジ・オー)」にて「Bon Dance(ボンダンス)」を開催!

「ホテルで夏祭り!」をコンセプトに、夏祭りを意識した遊び心のある約35種類のデザートとセイボリーが楽しめる土日祝日限定のデザートビュッフェです☆

ヒルトン東京ベイ「lounge O (ラウンジ・オー)」デザートビュッフェ「Bon Dance(ボンダンス)」

開催期間:2024年6月22日(土)〜9月1日(日)の土日祝日限定

開催時間:12:00〜/12:30〜/14:30〜/15:00〜(4部制・2時間制)

料金:大人 4,700円(税・サ込)/お子さん(4〜8歳)1,800円(税・サ込)/お子さん(9〜12歳)2,600円(税・サ込)

※約20種類のドリンクバー付

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階「lounge O(ラウンジ・オー)」

ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O (ラウンジ・オー)」にて、デザートビュッフェ「Bon Dance(ボンダンス)」を土日祝日限定で開催。

2024年夏に開催されるデザートビュッフェのコンセプトは「ホテルで夏祭り!」

日本の夏の風物詩「盆踊り」を盛り上げる和太鼓をデザインした味噌ピーナッツチョコムースや、提灯形のマカロンなどがラインナップされます。

ほかにもまるでビールのような見た目のオレンジのゼリーや、たこ焼きプチケーキなど、夏祭りを意識した遊び心のあるデザートが登場。

お祭りに欠かせない屋台フードは、ホテルならではのアレンジで用意される、約35種類のデザートとセイボリー(軽食)が楽しめるビュッフェです。

ビュッフェテーブルには、紅白の提灯が並び、家族や友人、パートナーと一緒に気軽に夏祭り気分が楽しめる空間を演出。

さらに、浴衣に映える背景で撮影が楽しめる期間限定のフォトスポットも用意されます。

そんな「Bon Dance」で楽しめるメニューの一部を紹介していきます☆

デカフェコーヒーの焼きそばタルト/夏だ!ビールだ!乾杯だ!オレンジゼリーとクレームダンジュ/たこ焼きプチカスタードケーキ

デカフェコーヒーの焼きそばタルト(写真左上)

キャラメルコーヒー風ガナッシュの上にコーヒー生クリームを絞り、紅ショウガに見立てたドライストロベリーと青のりをイメージしたピスタチオパウダーをあしらい、焼きそばを表現したタルト。

カフェインが気になる方も楽しめるよう、デカフェが使用されています。

夏だ!ビールだ!乾杯だ!オレンジゼリーとクレームダンジュ(写真右上)

オレンジの果肉とトロピカルフルーツを加えたジューシーなオレンジゼリーの上に、フロマージュブランでさっぱり仕上げたクレームダンジュをビールの泡のように乗せたグラスデザート。

クレームダンジュの中にパッションフルーツのソースが隠された、見た目も味わいも楽しい一品です。

たこ焼きプチカスタードケーキ(写真右下)

屋台の定番メニューである”たこ焼”をイメージした「たこ焼きプチカスタードケーキ」

カスタードクリーム入りのプチケーキにチョコソース、ピスタチオをかけ、たこ焼き風カステラに仕上げてあります。

塩バニラのヨーヨームース/チョコバナナバターサンド/りんご飴のティーロリポップ

塩バニラのヨーヨームース(写真左プレート上)

夏祭りの定番、ヨーヨーを塩バニラのムースケーキで表現。

下に敷いたバター香るパートシュクレの食感がムースにマッチします。

紫とピンクの2色のヨーヨームースは、思わず写真を撮りたくなるかわいさです。

チョコバナナバターサンド(写真左プレート下)

バナナ味のバタークリームをクッキーでサンドし、チョコレートでコーティングした「チョコバナナバターサンド」

屋台のチョコバナナから着想を得たデザートです。

りんご飴のティーロリポップ(写真右プレート)

「りんご飴のティーロリポップ」は、りんご飴に見立てたロリポップ。

濃厚なアップルティーミルクガナッシュに、シャキッとした食感の刻んだりんごのシロップ漬けを忍ばせたデザートです。

提灯ラズベリーマカロン/盆踊り太鼓の味噌ピーナッツチョコムース

提灯ラズベリーマカロン(写真左プレート)

甘酸っぱいラズベリーガナッシュをサンドした、盆踊りのやぐらに吊るす赤い提灯形のマカロン。

赤い火袋の上下についている重化(化粧輪)は、竹炭を入れたチョコレートです。

盆踊り太鼓の味噌ピーナッツチョコムース(写真右・下プレート)

日本の夏の風物詩「盆踊り」を盛り上げる和太鼓をイメージしたミルクチョコレートのムース。

千葉県産ピーナッツを使った味噌ピーナッツの塩気がアクセントになっています。

うちワッフル クランベリーとミルクチョコレート/まるでスイカ!? フルーツたっぷり苺のムース

うちワッフル クランベリーとミルクチョコレート(写真左プレート)

ミルクチョコレートガナッシュと甘酸っぱいセミドライのクランベリーをワッフルクッキーでサンドした「うちワッフル クランベリーとミルクチョコレート」

ピンク色のチョコレートでコーティングした、暑い夏に涼をとるうちわのようなデザインです。

まるでスイカ!? フルーツたっぷり苺のムース(写真右・下プレート)

スイカ模様のスポンジに包まれたムースは、実は苺味。

ムースにはフランボワーズジュレや、スイカの種に見立てたチョコチップが入っています。

トップにはパイン、オレンジ、ピンクグレープフルーツをたっぷりのせ、さっぱりとした味わいに仕上げられたムースです。

波のゆらめきチョコミントミルクレープ/金魚のトロピカルショートケーキ

波のゆらめきチョコミントミルクレープ(写真中央・右下プレート)

寄せては返すいつまでも続く波のゆらめきをミルクレープで表現。

暑い夏にぴったりな爽やかなミントチョコレート味です。

金魚のトロピカルショートケーキ(写真左下プレート)

黄桃、マンゴー、みかんをオレンジ風味の生クリームでサンドした「金魚のトロピカルショートケーキ」

涼やかな水面を金魚が泳いでいるようなデザインのショートケーキです。

ピオーネと杏仁豆腐のあじさいゼリー/ひまわりのパッションチョコレートタルト

ピオーネと杏仁豆腐のあじさいゼリー(写真上)

ジューシーで上品な甘さのピオーネを入れた杏仁豆腐を閉じ込めた「ピオーネと杏仁豆腐のあじさいゼリー」

紫陽花のように美しい淡い色のゼリーを飾ったグラスデザートです。

ひまわりのパッションチョコレートタルト(写真下)

タルト生地の上に、ホワイトチョコレートのパッションフルーツガナッシュを重ねた「ひまわりのパッションチョコレートタルト」

ひまわりの花びらのように絞った黄色い生クリームの中央に、サクサクしたミルクチョコレートのシリアルを詰め、格子状のチョコレートで蓋をしてあります。

トロピカルなパッションフルーツが華やかに香るひまわり形のタルトです。

黒蜜ゼリーとわらび餅の贅沢抹茶パフェ/苺とラズベリーのクリームチーズ大福

黒蜜ゼリーとわらび餅の贅沢抹茶パフェ(写真上)

ほろ苦い抹茶ババロアをベースにした「黒蜜ゼリーとわらび餅の贅沢抹茶パフェ」

抹茶ババロアの上に黒蜜ゼリー、生クリーム、わらび餅、かのこ豆を乗せた贅沢な和風パフェです。

苺とラズベリーのクリームチーズ大福(写真下)

ころんとしたフォルムがかわいい「苺とラズベリーのクリームチーズ大福」

カスタードの程よい甘さと、クリームチーズのまろやかさ、ベリーの酸味のバランスにこだわった絶妙な味わいの大福です。

オリジナルのゼリーかき氷をライブステーションで

盆踊りの華やかな明かりをイメージした、苺、レモン、ブルーシロップの3種類のゼリーに、アセロラジュースを注ぎ、ゲストの目の前で氷を削って仕上げるかき氷。

キンキンに冷えたお祭りゼリーかき氷に、苺やブルーハワイのシロップ、お好みで練乳をかけて、最後はチョコレートのストローまで味わえるひんやりデザートです。

ホテルアレンジされたお祭りに欠かせない屋台メニュー

セイボリー(軽食)として、いつものソースとマヨネーズ味ではなく、トマトソースとバジルソース、パルメザンチーズを添えたミニサイズの「イタリアンお好み焼き」が登場。

ほかにも屋台のソース焼きそばをアレンジした「あんかけかた焼きそば」などの一味違うお祭りメニューが用意されます。

梅風味のチキンと春雨サラダや、レモンが効いたいなり寿司など約15種類をラインナップ☆

デザートビュッフェ「Bon Dance (ボンダンス)」限定 スペシャルドリンク「Poppin’ sparkle soda(ポッピン スパークル ソーダ)」

追加料金:各950円(税・サ込)

フレーバー:シトラスレモン/ローズピーチ

プチプチとした食感でピーチ味のホッピングボバと、ライチシャーベッドをトッピングした清涼感のある味わいに仕上げられた、シュワっと爽快な炭酸をベースにしたモクテル。

浴衣の模様に使われる花柄をイメージし、スライスしたフルーツとエディブルフラワーがデコレーションされています。

異なるシロップで仕上げた、2種類のカラーから選択可能です。

ポッピン スパークル ソーダ(シトラスレモン)写真左

向日葵のように飾り切りしたオレンジのスライスと、柚子シロップ、レモンシロップを使用したポッピン スパークル ソーダ。

爽やかな酸味と華やかな香りが楽しめます。

ポッピン スパークル ソーダ(ローズピーチ)写真右

ローズヒップティーに白桃のまろやかな甘さが特徴のピーチシロップを合わせたモクテル。

スライスしたレモンの酸味が加わり、スッキリとした味わいです。

「ホテルで夏祭り!」をコンセプトにした、約35種類のデザートとセイボリーが楽しめるデザートビュッフェ。

ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O」のデザートビュッフェ「Bon Dance」は、2024年6月22日より開催です☆

アメリカンダイナーとコミックの世界を表現したスイーツが盛りだくさん!ヒルトン東京ベイ デザートビュッフェ「American Comic Diner」 アメリカンダイナーとコミックの世界を表現したスイーツが盛りだくさん!ヒルトン東京ベイ デザートビュッフェ「American Comic Diner」 続きを見る

※内容は変更になる場合もあります

※仕入れ状況によりメニューは変わる場合があります

※写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏祭り気分が楽しめるデザートビュッフェ!ヒルトン東京ベイ「lounge O」Bon Dance(ボンダンス) appeared first on Dtimes.