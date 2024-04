【DanceDanceRevolution Classic Mini】9月27日 発売予定価格:49,500円

瑞起は、筐体型家庭用リズムゲーム「DanceDanceRevolution Classic Mini(DDRmini)」を9月27日に発売する。価格は49,500円。

本製品は、1998年にアーケードゲームとして稼働していたコナミアミューズメントの「DanceDanceRevolution」を家庭でも遊べるミニ筐体としてリメイクしたもの。商品化に向けクラウドファンディングが実施されていたが、最終的に約8,100万円を超える支援が集まり、これを受け一般販売が決定。「ZUIKI STORE」にて予約受付も開始した。

「DDRmini」は、瑞起のレトロゲームミニ筐体の製造経験を活かした小型化技術を用いて、「DDR」初代筐体のフォルムやギミックを踏襲した設計で再現されている。収録されるゲームは「DanceDanceRevolution」、「DanceDanceRevolution 2ndMIX」、「DanceDanceRevolution 3ndMIX」の3タイトルで、専用のゲームランチャーから選択してプレイできる。

本体に搭載された液晶画面でのプレイはもちろん、TVにHDMIケーブルで接続して映像を出力することができ、大画面でのプレイも可能。さらにコナミアミューズメントから発売の「DDR専用コントローラ」を接続することで、従来通り足を使ってゲームをプレイできる。

また、ステージユニット部分は「DanceDanceRevolution(コナステ)」にも対応しており、幅広い遊び方で楽しむことができる。

製品概要

【DanceDanceRevolution Classic Mini プレイ紹介[15秒]】

商品名:DanceDanceRevolution Classic Mini

価格:49,500

本体カラー:ブラック

サイズ:W325㎜×D357㎜×H399㎜

重量:約2150g

収録予定曲

DanceDanceRevolution

DanceDanceRevolution 2ndMIX

DanceDanceRevolution 3rdMIX

『BUTTERFLY』 SMILE.dk 『LITTLE BITCH』 THE SPECIALS 『PARANOIA』 180 『KUNG FU FIGHTING』 BUS STOP 『THAT`S THE WAY』 KC & THE SUNSHINE BAND『TRIP MACHINE』 DE-SIRE 『BOYS』 SMILE.dk 『BOOM BOOM DOLLAR』 KING KONG & D.JUNGLE GIRLS 『GET UP'N MOVE』 S&K 『PUT YOUR FAITH IN ME』 UZI-LAY 『PUT YOUR FAITH IN ME ~JAZZY GROOVE~』 UZI-LAY 『BRILLIANT 2U』 NAOKI 『BRILLIANT 2U(Orchestra Groove)』 NAOKI 『MAKE IT BETTER ~SO REAL MIX~』 MITSU-O! SUMMER 『AM-3P』 KTZ 『SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~』 DE-SIRE 『PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~』 190 『KEEP ON MOVIN'』 N.M.R. 『LET THEM MOVE』 N.M.R. 『STOMP TO MY BEAT』 JS-16『EL RITMO TROPICAL』 DIXIES GANG 『TUBTHUMPING』 CHUMBAWAMBA 『MAKE A JAM !』 U1 『PARANOIA KCET ~ clean mix~』 2MB 『UPSIDE DOWN』 COO COO 『BUTTERFLY (UPSWING MIX)』 SMILE.dk 『CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX)』 CAPTAIN JACK 『THE RACE (Formula One Mix)』 CAPTAIN JACK 『IN THE NAVY '99』 CAPTAIN JACK 『BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G.G3 MIX)』 KING KONG & D.JUNGLE GIRLS 『MR.WONDERFUL』 SMILE.dk 『GET UP AND DANCE』 FREEDOM 『DAM DARIRAM』 JOGA 『HOLIDAY』 WHO'S THAT GIRL! 『ROCK BEAT』 LOUD FORCE 『FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX)』 TRIPLE J 『GRADIUSIC CYBER ~AMD G5 MIX~』 BIG-O feat.DJ TAKA 『AFRONOVA』 RE-VENGE 『DYNAMITE RAVE』 NAOKI 『DEAD END』 N & S 『Silent Hill』 THOMAS HOWARD 『La Senorita』 CAPTAIN.T 『PARANOiA Rebirth』 190' 『SO MANY MEN』 ME & MY 『IF YOU CAN SAY GOODBYE』 KATE PROJECT

