来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇４月２９日
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
※昭和の日の祝日で日本市場は休場
◇４月３０日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 豪・小売売上高
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・非製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１４：３０ 仏・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１７：００ 独・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・四半期ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：３０ 米・四半期雇用コスト指数
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※ベトナム市場が休場
◇５月１日
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※ドイツ，フランス，中国，香港，韓国，フィリピン，シンガーポール，マレーシア，タイ，インドネシア，インド，ベトナム，スイス，南アフリカ，ロシア，ブラジル，トルコ，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，メキシコ市場が休場
◇５月２日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１４：００ 日・消費者態度指数
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・四半期非農業部門労働生産性指数（速報値）
２１：３０ 米・四半期単位労働コスト（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国市場が休場
◇５月３日
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２１：３０ 米・雇用統計
◇４月２９日
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
※昭和の日の祝日で日本市場は休場
◇４月３０日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 豪・小売売上高
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・非製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１４：３０ 仏・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１７：００ 独・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・四半期ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：３０ 米・四半期雇用コスト指数
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※ベトナム市場が休場
◇５月１日
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※ドイツ，フランス，中国，香港，韓国，フィリピン，シンガーポール，マレーシア，タイ，インドネシア，インド，ベトナム，スイス，南アフリカ，ロシア，ブラジル，トルコ，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，メキシコ市場が休場
◇５月２日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１４：００ 日・消費者態度指数
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・四半期非農業部門労働生産性指数（速報値）
２１：３０ 米・四半期単位労働コスト（速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国市場が休場
◇５月３日
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２１：３０ 米・雇用統計