NHK総合で27日に放送される韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(以下TXT)出演『Venue101 Presents TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE』(後11:00〜11:30)のナレーションを、YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活動する幾田りらが務めることが発表された。幾田がナレーションを務めるのは今回が初となる。

毎週土曜夜放送の音楽番組『Venue101』のスピンオフ番組に登場するTXTは、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIからなる5人組。2019年3月に韓国でデビュー。7月からは初の日本4大ドームツアーの開催を控える。2021年に発表した日本1stEP収録曲「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」では、幾田りらとコラボレーション。それが縁で今回は、TXTの番組ナレーションを幾田が務めることになった。幾田は「3年前にTOMORROW X TOGETHERさんの楽曲、『0X1=LOVESONG (I Know I Love You)』[Japanese Ver.]にフィーチャリング参加させていただきました。今回こうしてまた、ナレーションとしてみなさまと関わることができて、大変うれしく思います。TOMORROW X TOGETHER One Dream LIVE、私自身も心より楽しみにしております。皆さんもぜひお楽しみください」とのコメントを寄せた。TXTは一夜限りの特別なセットリストで、日本語曲・韓国語曲合わせて全6曲をパフォーマンス。さらに韓国での番組独占ロケも放送される。