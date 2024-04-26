■HY「366日(Official Duet ver.)」



2024月2月29日(木) 配信リリース※フジテレビ系月9ドラマ『366日』主題歌配信リンク：https://HY.lnk.to/366days_odv■フジテレビ9月ドラマ『366日』放送日時：2024年4月スタート※毎週月曜日21時〜21時54分出演者：広瀬アリス、眞栄田郷敦、坂東龍汰、長濱ねる、綱 啓永、夏子、中田青渚、中沢元紀、清乃あさ姫／和久井映見／前田公輝、戸田菜穂、北村一輝 他演出：平川雄一朗(『義母と娘のブルース』(2018年、2020年／TBS系)、『JIN-仁-』(2009年、2011年／TBS系)、『ROOKIES』(2008年・2009年／TBS系)ほか脚本：清水友佳子(『最愛』(2021年／TBS系)、『リバーサルオーケストラ』(2023年／日本テレビ系)、連続テレビ小説『エール』(2020年／NHK)ほか主題歌：「366日(Official Duet ver.)」／HY(Polydor Records / ASSE!! Records)音楽：REMEDIOS(『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』、『Mother』他)プロデュース：狩野雄太(『知ってるワイフ』(2021年)、『スタンドUPスタート』(2023年)、『推しの王子様』(2021年)他制作協力：AOI Pro.制作・著作：フジテレビ【ストーリー】大好きだった人との再会、12年越しの交際。幸せの矢先、予期せぬ悲劇が訪れて…音楽教室の事務受付をしている28歳の雪平明日香(ゆきひら・あすか／広瀬アリス)は、通っていた高校が廃校になるということで、高校時代の同級生らと同窓会に行くことに。通っていた校舎を訪れ、かつての同級生達と久しぶりの話でにぎわう中、高校時代に好きだったクラスメイトの水野遥斗(みずの・はると)と再会する。高校時代、遥斗にひそかに思いを寄せていた明日香は卒業式の日に思いを伝えることを決心するも、お互いの誤解も重なり、思いを伝えられないまま、離ればなれに…。「一生、忘れられない恋だった」、そう思いながら過ごしてきた明日香。同窓会が盛り上がり、連絡先を交換した明日香と遥斗は、2人きりで話す中で、高校時代、実は両思いだったことを知る。お互いの気持ちを誤解していたことに気づき、本当の思いを告白しあった2人は、初めて出会った高校2年から12年越しに交際することに。同級生たちにも祝福され、この上ない幸せを手にした明日香だったが、ある日、遥斗を予期せぬ悲劇が襲い、彼は意識不明の重体になってしまう―。明日も、その先もずっと遥斗との幸せな日々を送ることを信じていた明日香、2人の12年越しの恋の行方は…？目覚めない彼の近くにいる明日香は、忘れていた遥斗や同級生たちとのさまざまな日々を思い出していく。・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/366days/・公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/366days_fujitv・公式Instagram：https://www.instagram.com/366days_fujitv・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@366days_fujitv