HY × JO1の與那城奨、「366日 feat. 與那城奨」コラボムービー公開
4月22日放送のフジテレビ系月9ドラマ『366日』第3話エンディングにて、JO1の與那城奨とのコラボによる「366日」がオンエアとなったことは既報のとおり。このたび、HY「366日 feat. 與那城奨(JO1)」のコラボムービーがHYオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。
◆HY × JO1 與那城奨 動画 / 画像
HY「366日 feat. 與那城奨(JO1)」楽曲配信は放送直後よりスタートし、リアルタイムランキングでは続々と各配信サイトにチャートイン。公開されたコラボムービーは、XやInstagramでは縦型/正方形サイズのコラボムービーも楽しめるとのことだ。
■HY「366日 feat. 與那城奨」
配信リンク：https://HY.lnk.to/366days_ftSY
■HY「366日 feat. 大橋卓弥」
配信リンク：https://HY.lnk.to/366days_ftTO
■HY「366日(Official Duet ver.)」
※フジテレビ系月9ドラマ『366日』主題歌
配信リンク：https://HY.lnk.to/366days_odv
■フジテレビ9月ドラマ『366日』放送日時：2024年4月スタート
※毎週月曜日21時〜21時54分
出演者：広瀬アリス、眞栄田郷敦、坂東龍汰、長濱ねる、綱 啓永、夏子、中田青渚、中沢元紀、清乃あさ姫／和久井映見／前田公輝、戸田菜穂、北村一輝 他
演出：平川雄一朗(『義母と娘のブルース』(2018年、2020年／TBS系)、『JIN-仁-』(2009年、2011年／TBS系)、『ROOKIES』(2008年・2009年／TBS系)ほか
脚本：清水友佳子(『最愛』(2021年／TBS系)、『リバーサルオーケストラ』(2023年／日本テレビ系)、連続テレビ小説『エール』(2020年／NHK)ほか
主題歌：「366日(Official Duet ver.)」／HY(Polydor Records / ASSE!! Records)
音楽：REMEDIOS(『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』、『Mother』他)
プロデュース：狩野雄太(『知ってるワイフ』(2021年)、『スタンドUPスタート』(2023年)、『推しの王子様』(2021年)他
制作協力：AOI Pro.
制作・著作：フジテレビ
【ストーリー】
大好きだった人との再会、12年越しの交際。幸せの矢先、予期せぬ悲劇が訪れて…
音楽教室の事務受付をしている28歳の雪平明日香(ゆきひら・あすか／広瀬アリス)は、通っていた高校が廃校になるということで、高校時代の同級生らと同窓会に行くことに。通っていた校舎を訪れ、かつての同級生達と久しぶりの話でにぎわう中、高校時代に好きだったクラスメイトの水野遥斗(みずの・はると)と再会する。高校時代、遥斗にひそかに思いを寄せていた明日香は卒業式の日に思いを伝えることを決心するも、お互いの誤解も重なり、思いを伝えられないまま、離ればなれに…。「一生、忘れられない恋だった」、そう思いながら過ごしてきた明日香。同窓会が盛り上がり、連絡先を交換した明日香と遥斗は、2人きりで話す中で、高校時代、実は両思いだったことを知る。お互いの気持ちを誤解していたことに気づき、本当の思いを告白しあった2人は、初めて出会った高校2年から12年越しに交際することに。同級生たちにも祝福され、この上ない幸せを手にした明日香だったが、ある日、遥斗を予期せぬ悲劇が襲い、彼は意識不明の重体になってしまう―。明日も、その先もずっと遥斗との幸せな日々を送ることを信じていた明日香、2人の12年越しの恋の行方は…？目覚めない彼の近くにいる明日香は、忘れていた遥斗や同級生たちとのさまざまな日々を思い出していく。
・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/366days/
・公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/366days_fujitv
・公式Instagram：https://www.instagram.com/366days_fujitv
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@366days_fujitv
■ベストアルバム『LOVE STORY 〜HY BEST〜』
【初回限定盤(2CD＋DVD＋GOODS[HY 25th VIP TICKET]＋HYから25のありがとう付き歌詞ブックレット)】
UPCH-7670 ￥6,050(税込)
【通常盤(2CD＋歌詞ブックレット)】
UPCH-2267/8 ￥3,850(税込)
【HUB CLUB&クイナーズ限定盤(2CD＋2DVD＋GOODS[HY 25th VIP TICKET]＋HYから25のありがとう付き歌詞ブックレット)】
PROJ-1925 ￥11,000(税込)※Love Letter from HY 専用往復はがき封入
予約受付：https://HY.lnk.to/lovestory
▼DISC-1【LOVE STORY盤】収録曲
01. 366日 (Official Duet ver.) ※初CD化
02. 君と未来を ※初CD化
03. AM11:00
04. あなた
05. Hey Bo ※再レコーディング
06. Song for…
07. モノクロ
08. I JUST DO IT FOR YOU ※再レコーディング
09. NAO
10. 告白 ※再レコーディング
11. あなたを想う風
12. あの日のまま
13. 三月の陽炎
14. Heart
▼DISC-2【ANOTHER STORY盤】収録曲
01. ワラッタラッタ ※初CD化
02. LOVE ※初CD化
03. Street Story
04. そこにあるべきではないもの
05. 時をこえ
06. 風 ※再レコーディング
07. カチャーシーエブリデイ ※再レコーディング
08. 南風
09. 帰る場所
10. Island
11. 大好きだもの
12. North Forest
13. てぃんさぐぬ花〜チムにすみてぃ〜
14. HAISAI
15. 優しい世界
●上記商品(通常盤は初回プレス分のみ)の封入特典
・オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバー
・＜HY 25th Anniversary TOUR＞CD先行URL封入(期間6/12[水]18:00〜6/23[日]23:59)
●チェーン特典
・Amazon.co.jp：各ジャケット絵柄のメガジャケ
※4/30までのご予約者の中から抽選で30名を5/25(土)12:00〜都内某所で開催されるHYのトークイベント観覧にご招待(メガジャケつき)
・楽天ブックス：オリジナル靴紐
・UNIVERSAL MUSIC STORE：B2ポスター
※4/30までのご予約者の中から抽選で10名にHY直筆サイン入り
・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバー(6/10ご予約分まで)
・タワーオンライン、TSUTAYAオンライン：オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバー(5/31ご予約分まで)
・その他一部のCDショップ(店名は後日発表)：メンバーによる全オリジナルアルバムセルフライナーノーツ入りフライヤー(6P予定)
※デジタルフォトフレームは商品や配布チェーンによって楽しめる絵柄が異なります。
https://www.universal-music.co.jp/hy/news/2024-04-08-3/
●その他の特典
・新里英之ソロプロジェクト＜Hide's Music Story Chapter2 with ART＞会場予約：オリジナルデジタルフォトフレームが楽しめるシリアルナンバーをプレゼント
・5/25 リミスタオンラインサイン会決定
・発売週以降で観覧フリーのリリース記念ミニライブを予定
※イベント内容ほか詳細は決定次第ご案内
■＜HY 25th Anniversary TOUR＞
09月28日(土) 東京・ひの煉瓦ホール(日野市民会館)
09月29日(日) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
10月12日(土) 愛知・名古屋市公会堂 大ホール
10月13日(日) 静岡・焼津市大井川文化会館 ミュージコ
10月26日(土) 千葉・印西市文化ホール
10月27日(日) 埼玉・狭山市市民会館
11月09日(土) 兵庫・神戸文化ホール 大ホール
11月10日(日) 奈良・なら100年会館 大ホール
11月23日(土) 新潟・上越文化会館 大ホール
11月24日(日) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール
12月07日(土) 宮城・仙台電力ホール
12月08日(日) 岩手・花巻市文化会館 大ホール
12月14日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール
12月15日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
01月18日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール
01月19日(日) 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール
01月25日(土) 山口・渡辺翁記念会館
01月26日(日) 島根・島根県芸術文化センター グラントワ
and more...
FC先行販売開始：https://hy-road.net/pages/25thanniversary
■番組放送『HY SKY Fes 2024』
放送チャンネル：フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
放送内容：DAY１、DAY２ライブの模様を中心にSDGsをコンセプトにしたフェスの舞台裏を追加
https://otn.fujitv.co.jp/SKY24/
関連リンク
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