¡Ú»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡Û¾®¤µ¤¤»æÀÚ¤ì1Ëç¤Ç¡Ö¿Ë¤Î»åÄÌ¤·¡×¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¡¡¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê
¤ªÍÎÉþ¤Î½¤Éü¤ä¥Ü¥¿¥ó¤ÎË¥¤¤ÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢ºÛË¥¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¿Ë¤Î»åÄÌ¤·¡×¡£ÀìÍÑ¤Î»åÄÌ¤·´ï¤¬¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¿Ë·ê¤Ë»å¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂçºåÀ÷¿¥µ¡³£³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@osakasenshoku¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤»æ°ìËç¡×¤Ç»åÄÌ¤·¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä»æÀÚ¤ì1Ëç¤Ç¡¢¿Ë¤Ë»å¤òÄÌ¤¹ÊýË¡
¤É¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö»æÀÚ¤ì¡×¤¬¡¢»åÄÌ¤·´ï¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Åê¹ÆÆâ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼ê´Ö¤É¤ë¤³¤È¤Ê¤¯20¡Á30ÉÃ¤Û¤É¤Ç´ÊÃ±¤Ë»å¤¬ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï»æÀÚ¤ì¤Î¤ß¡ª»°³Ñ·Á¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¿Ë·ê¤ËÄÌ¤½¤¦¡ª
¡¿ôcm»ÍÊý¤Î»æ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢´Ö¤Ë»å¤ò¶´¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢»°³Ñ·Á¤ËÀÞ¤ë¡£
¢¨»æ¤ÎÀèÃ¼¤È»å¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶´¤à°ÌÃÖ¤òÄ´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¿Ë·ê¤Ë»æ¤òÄÌ¤·¡¢·ê¤«¤é½Ð¤¿»æ¤ÎÀèÃ¼¤ò¼ê¤Ç¤Á¤®¤ê¤Ê¤¬¤é°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È»åÄÌ¤·´°Î»¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡×¡Ö¤³¤ì»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡ª¡×¡ÖÌÜ¤«¤éÎÚ¡ª¡×¡Ö»æ¤Ê¤é¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÍÑ°Õ¤·¤ä¤¹¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¡£
¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ê»È¤¦»æ¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§ÂçºåÀ÷¿¥µ¡³£³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸ø¼°X¡¿»åÄÌ¤·¤Ê¤·¤Ç¿Ë¤Ë»å¤òÄÌ¤¹ÊýË¡