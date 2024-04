Aile The Shotaが3月28日にZepp Hanedaで開催したイベント『PANDORA organized by Aile The Shota』にて初披露した、新曲「new blood feat. Maddy Soma」のライブ映像が公開された。

(関連:【映像】Aile The Shota「new blood feat. Maddy Soma」ライブ映像)

本楽曲は、4月19日にリリースされたEP『omen』に収録。HIYADAMのメインコンポーザーを務めるプロデューサー Yohji Igarashiによる軽快なビートに合わせて、Aile The ShotaとCookie PlantのMaddy Somaによるフロウ、リリックが相まった1曲だ。また、ライブではこの日限りのスペシャルコラボとして、ダンスチームのTHE SPC BOYS CLUBもステージに参加している。

なお、本楽曲のライブも収録された『PANDORA organized by Aile The Shota』の模様が、5月12日までABEMAで独占配信されている。

(文=リアルサウンド編集部)