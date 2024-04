「鮨利」出身の店主による新店！ 名物は「鮑 肝ソース」（東京・白金高輪）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「鮨利粼」で店長を務めた職人が白金高輪に開いた、満足度の高い寿司店です。

鮨 田中(東京・白金高輪)

中トロ 出典:目指すは酒豪さん

2024年2月、白金高輪駅から徒歩7分ほどの場所に、食材にこだわった本物のおいしさを追求する「鮨 田中」がオープン。店主の田中 竜氏は熊本県・天草出身。16歳から日本料理店で修業を始め、2020年から「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」にも選出された奥渋谷にある名店「鮨 利粼」で二番手を務めていました。2021年に「鮨 利粼」の2号店となる「鮨 利粼 青山」がオープンし、店長として本店の握りを受け継ぎながら、天草の食材を取り入れた自身の個性が光るコースを提供し、人気を集めていました。

店内 写真:お店から

店内は高級感のあるシックで落ち着いた雰囲気。木目の美しさが映えるカウンターに客席は8席です。閑静な住宅地であり洗練されたエリアでもある白金高輪は、グルメな人も多く、おいしい寿司屋が多く集まる場所。味、接客、雰囲気を兼ねそなえた同店は、白金高輪の新たな名店になりそうです。

うに 出典:目指すは酒豪さん

メニューは「おまかせ」19,000円のみで、18〜20時半と20時半〜23時の2部制です。煮だこやムラサキウニなど天草の食材を使った逸品や、利粼仕込みの握りが楽しめます。

鮑 肝ソース 出典:NoName44さん

中でも利粼時代からの名物「鮑 肝ソース」は、鮑の肝と卵黄を合わせた肝ソースの旨みがすごいと、好評を得ています。残った肝ソースにはシャリを入れてリゾット風に楽しめるのもにくい演出。料理を彩る食器も天草のものを使うなど、地元への愛情が感じられます。

訪れた人が口をそろえて「コスパが良い」という、大満足なコースが楽しめる寿司店。開店間もないですが、これから予約困難店になりそうです。気になる方は、まだ予約の取れる今のうちに足を運んでみてください。

食べログレビュアーのコメント

小肌 出典:NoName44さん

『田中大将は天草出身との事で

天草の食材や食器が多く使われているとの事!

おまかせは全体を通して香りが楽しめる印象だった!

特に印象的だったのは

サクラマスで背の部分ではあるものの

寝かせる事でとろける食感と口に広がる香りが絶品!!

鮑と肝ソースのスペシャリテは鉄板ですね。シャリも合う!!

20代の田中大将からは勢いとか野心とか

そういったエネルギーを感じる。

私も刺激になりました』(NoName44さん)

中トロ 出典:necosuke88さん

『若きご主人のこだわり満載の素敵なお店でした。

お店の設えや食器とかコースターとか全てがセンスが良くて好きだなぁと、思っていたら、ご自分の故郷の熊本天草のものです!との説明で、九州出身の私としてはめちゃくちゃ応援したくなりました!

出したいものを出したら原価高くて…

が納得の、マグロに白子にうににあわび!お寿司屋さんとはいえば!のものが次々と美味しく出てきて、お料理に合わせた日本酒も絶妙で大好きでした!

オープンで頑張ってます!と言われていたので、この内容でこの価格はいつまでかは分からないけど、今回のお会計はコスパ良すぎでした。今後が楽しみなお寿司屋さん。また伺いたいです』(necosuke88さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆鮨 田中住所 : 東京都港区南麻布2-7-23 マーキュリー南麻布 1FTEL : 050-5593-1680

文:佐藤明日香

