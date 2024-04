2023年に開催され、⼤好評となった国内最⼤級規模のショッピング・イベント「Disney THE MARKET」が、全国主要都市で開催中。

2024年5月1日(水)からは、大阪の阪急うめだ本店にて「Disney THE MARKET」を開催!

期間中は、「ディズニー」「ディズニー&ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の時代を超えて愛されるキャラクターのグッズが大集合。

ディズニーの“魔法”をコンセプトにした阪急限定グッズなど、約3,000種以上の商品が一堂に会する特別なショッピングイベントです☆

阪急うめだ本店「Disney The MARKET」

開催期間:2024年5月1日(水)〜13日(月)※最終日は午後5時終了

開催場所:阪急うめだ本店 9階 催場

期間中は、ディズニーの“魔法”をコンセプトにした阪急限定グッズなどが登場。

その中でも注目は、ウォルト・ディズニーが生み出したディズニー・アニメーション映画の中でも、特に傑作として語り継がれている『ファンタジア』のグッズ。

クラシック音楽の華麗な旋律とめくるめく色彩など音と絵の芸術的な融合は、歴史に残る一作として人々を魅了し続けてきました。

今回のコンセプト “魔法 ”にちなみ、夢いっぱいの「ミッキーマウス」のグッズが展開されます。

さらに、先行販売グッズとしてディズニープリンセスや「ドナルドダック」、マーベルの「スパイダーマン」など人気キャラクターのグッズが種類豊富に販売されます☆

【阪急限定】トートバッグ UMEDA

価格:1,980円(税込)

阪急うめだ本店「Disney The MARKET」限定販売のトートバッグ。

クラシカルな「ミッキーマウス」がプリントされたシンプルなデザイン。

約10cmマチもついているので、お買い物や普段のお出かけなど様々な場面で活躍してくれます!

【阪急限定】キーホルダー UMEDA

価格:880円(税込)

阪急うめだ本店限定で販売されるキーホルダー。

楽しそうな表情を浮かべる、クラシカルな「ミッキーマウス」を描いています。

「UMEDA 2024」ロゴが入っているので、イベントの思い出にもなるキーホルダーです。

【阪急うめだ本店先行販売】ディズニーキャラクター ファンタジア ぬいぐるみS 魔法使いの弟子ミッキー(お眠りポーズ)

価格:4,400円(税込)

ディズニー映画『ファンタジア』に登場する「ミッキーマウス」を再現したぬいぐるみ。

眠りながら魔法をかけている様子を表現しています。

赤いローブや、魔法使いの帽子の質感にもこだわりが光るぬいぐるみです。

【阪急うめだ本店先行販売】プリズムトラベルステッカー FANTASIA

価格:440円(税込)

『ファンタジア』の劇中のシーンをデザインしたステッカー。

「魔法使いの弟子ミッキー」とほうきを描いた、ファン必見のステッカーです。

ケイウノ ディズニー映画『ファンタジア』ネックレス

価格:80,300円(税込)

様々なディズニーデザインのジュエリーを販売している「ケイウノ」が手掛ける『ファンタジア』デザインのネックレス。

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子をモチーフにデザインです。

魔法使いの帽子の模様である、月や星にジュエリーがはめ込まれています。

【阪急うめだ本店先行販売】MANGA プリンセス ポーチ

価格:各1,870円(税込)

レトロなマンガ風デザインが特徴的なディズニープリンセスデザインのポーチ。

「白雪姫」「アリエル」「シンデレラ」など人気のキャラクターをレトロ&ポップなタッチで描いています。

キラキラのラメを使ったクリア素材のポーチで、中にしまった小物をかわいく魅せることができます。

【阪急うめだ本店 世界先行発売】「シュタイフ」ディズニードナルドダック90周年記念モデル

価格:78,100円(税込)

ドイツのぬいぐるみブランド「シュタイフ」が手掛ける「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したモデルが、阪急うめだ本店に世界先行販売で登場!

水兵帽や青いセーラー服、黒の蝶ネクタイをつけた、クラシカルなデザインが再現されています。

半袖Tシャツ-スパイダーマン

価格:4,620円(税込)

マーベルヒーロー「スパイダーマン」デザインのTシャツ。

黒のTシャツに「スパイダーマン」をプリントしたクールな印象の1着です。

マジカル・モーメント バルーンスティック

価格:825円(税込)

「ミッキーマウス」をプリントした、星型の手持ちバルーン。

中にはブルーのフレークが入っていて、振るたびにかわいくきらめきます☆

【阪急うめだ本店先行販売】おなまえプレート

商品名・価格:

・バルーンセット:1,980円(税込)

・Mサイズセット:1,870円(税込)

・Sサイズセット:1,650円(税込)

バッグなどに取り付けて持ち運びできる「おなまえプレート」

バルーンデザインや、吹き出しの形、スティック型など、様々なデザインが用意されています。

レトロかわいい「ミッキー&フレンズ」がなまえを彩るグッズです。

「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」のグッズが初登場!

歌手、タレント、声優、女優、イラストレーターなど多岐に渡る活動で活躍中の中川翔子さんが、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の主人公「ラプンツェル」のアートを、今回の商品化のために独自の芸術的センスで描き下ろしました。

新しい世界に夢を描いた、明るく探求心いっぱいの「ラプンツェル」のコレクションが、阪急うめだ本店の「Disney The MARKET」に初登場します。

【阪急うめだ本店先行販売】「ラプンツェル アートコレクション BY 中川翔子」Tシャツ

価格:5,001円(税込)

中川翔子さんが描き下ろした「ラプンツェル」デザインのTシャツ。

肩に「パスカル」を乗せた「ラプンツェル」や、ランタンと一緒に映る横顔など、「ラプンツェル」をかわいさいっぱいで表現したデザインです。

【阪急うめだ本店先行販売】「ラプンツェル アートコレクション BY 中川翔子」A4クリアフォルダ

価格:550円(税込)

様々な表情やポーズの「ラプンツェル」を描いたクリアファイル。

大きな緑色の瞳や、鮮やかな色使いが特徴的なアートです。

【阪急うめだ本店先行販売】「ラプンツェル アートコレクション BY 中川翔子」パタパタメモ

価格:660円(税込)

パタパタと開いて使える冊子タイプのメモ。

表紙にはかわいい「ラプンツェル」と「パスカル」が描かれています。

中もメモは全4柄で、用途に合わせて使い分けできます☆

【阪急うめだ本店先行販売】「ラプンツェル アートコレクション BY 中川翔子」ダイカットクッション

価格:3,300円(税込)

『塔の上のラプンツェル』の世界観を表現した、ハート型のクッション。

「ラプンツェル」の髪がハート型になっているのがデザインのポイントです。

ハートの中には横顔の「ラプンツェル」や「パスカル」のほか、作中に出てくるランタン、魔法の花も描かれています。

【阪急うめだ本店先行販売】「ラプンツェル アートコレクション BY 中川翔子」ラプンツェル&パスカル フラットポーチ

価格:2,200円(税込)

「ラプンツェル」の横顔をデザインしたフラットタイプのポーチ。

小物をかわいく収納するのにぴったりなグッズです。

ディズニーの“魔法”をコンセプトにしたグッズなど、約3,000点が並ぶショッピングイベント。

阪急うめだ本店にて2024年5月1日(水)より開催される「Disney The MARKET」の紹介でした☆

