ミルク“不思議な缶”モチーフの総柄ドレス＆ジャンスカ、『不思議の国のアリス』エピソードを着想源に

ミルク(MILK)の2024年春夏コレクションから、「Drink me シリーズ」の新作ウェアが登場。2024年5月1日(水)より発売予定だ。

“不思議な缶ドリンク”のオリジナルプリント

「Drink me シリーズ」は、外国の缶ドリンクをパロディした“不思議な缶”モチーフのオリジナルプリントを配したシリーズ。飲むと真実を話してしまう“Tulip Truth”や、意中の人と両想いになる“FiZZ”など、『不思議の国のアリス』の“ドリンクミー”のエピソードを着想源とした架空の缶ドリンクがデザインされている。

たっぷりギャザーのジャンスカ

中でも注目したいのは、ウエストからスカートの裾にかけてたっぷりのギャザーを寄せたジャンパースカート。裾にはレースペーパーのようなコットンレースを配し、キュートでガーリーな印象を与える1着に仕上げた。インナーには、透け感のあるシアートップスを合わせるのがおすすめだ。

ベルト付きドレス

襟付きのドレスは、ふんわりとしたスカートが印象的なAラインシルエットに。まるでリボンのように見える太めのベルト付きなので、ほどよくウエストをマークしてくれる。

ハイウエストのロングスカート

肩紐付きのロングスカートも用意。肩紐の調節が可能なので、ハイウエストで着用したりと好きな位置で着用できるのが嬉しい。裾の低い位置からギャザーを入れた、切り替えデザインとなっている。

ミルクボーイからは“不思議な缶”モチーフのシャツ

また、ミルクボーイ(MILKBOY)からも、同様のデザインのシャツがラインナップ。「DRINK YOU シャツ」として、フロントにオリジナルプリントを、バックにパープルもしくはブルーの無地を採用した。



【詳細】

ミルク「Drink me シリーズ」

発売日:2024年5月1日(水)予定

販売店舗:ミルク・ミルクボーイ直営店および取扱店舗、公式オンラインストア

価格:

・Drink me スカート 33,880円

・Drink me JSK 34,320円

・Drink me dress 42,460円

・Drink me T 9,350円

・MILKBOY DRINK YOU シャツ 27,940円



【問い合わせ先】

TEL:03-3407-9192

