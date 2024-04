◆Netflix5月配信ラインナップ解禁

【モデルプレス=2024/04/26】Netflixの5月の配信ラインナップが解禁され、俳優の北村匠海が主演を務めた実写映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』、嵐の松本潤が主演を務めた映画『99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE』などの配信が決定した。このたび、藤子・F・不二雄作品新作シリーズアニメ「T・Pぼん」、待望の新シーズンを迎える大人気シリーズ「ブリジャートン家: シーズン3 パート1」、ベネディクト・カンバーバッチ主演のサスペンス・スリラー「エリック」、コ·ギョンピョ、カン·ハンナ共演のラブコメディ「正直にお伝えします!?」など注目シリーズ作品をはじめ、ジェニファー・ロペス主演のSFスリラー「アトラス」、スタジオコロリドが贈る青春ファンタジー・アニメ「好きでも嫌いなあまのじゃく」など最新映画も配信開始される。

◆注目の配信作品

◆Netflixシリーズ

◆Netflix映画

◆Netflixバラエティ

・花腐し5月3日SVOD独占配信綾野剛主演のヒューマンドラマ。荒井晴彦監督が芥川賞受賞の松浦寿輝の同名小説を映画化。・生きとし生けるもの5月6日SVOD独占配信妻夫木聡、渡辺謙共演のヒューマンドラマ。人生に悩む医者と余命宣告された患者の旅を描く。・東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-5月21日SVOD独占配信前/後編2部作の前編。東京卍會結成メンバーの絆と壮絶な戦いを描く物語。・怪物の木こり5月25日SVOD独占配信主演:亀梨和也、監督:三池崇史によるサイコスリラー。サイコパスVS連続殺人鬼の闘いを描く。・サイド バイ サイド 隣にいる人5月1日配信坂口健太郎主演のファンタジーヒューマンドラマ。不思議な能力で人々を癒す青年を描く。・99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE5月1日配信松本主演の人気ドラマ劇場版。15年前の難事件の真実に迫る超型破りな刑事専門弁護士たちを描く。・NOPE/ノープ5月6日配信「ゲット・アウト」のジョーダン・ピール監督のSFスリラー。平穏な田舎町に起こった謎の現象を描く。・ビースト5月18日配信イドリス・エルバ主演のアクション・スリラー。残忍なモンスターライオンと人間の死闘を描く。・ケイコ 目を澄ませて5月19日配信岸井ゆきの主演。聴覚障害を持つケイコがプロボクサーとしてひたむきに生きるさまを描く。・T・Pぼん5月2日独占配信藤子・F・不二雄作品として約30年ぶりとなる新作シリーズアニメ。平凡な中学生の並平凡は、ある日タイムパトロール隊員の少女リームと出会い、時空を超えた大冒険へ。制作はボンズが務め、豪華声優陣も結集。・ブリジャートン家:シーズン3 パート15月16日独占配信人気シリーズが2部作構成によるシーズン3へ。社交界で競い合うデビュタントたち。二重生活を送る“壁の花”は自分らしい光を見いだしていく。・エリック5月30日独占配信ベネディクト・カンバーバッチ主演のサスペンス・スリラー!幼い息子の失踪を嘆くヴィンセントは不安定になり、モンスター人形“エリック”に執着していく。・正直にお伝えします!?5月1日独占配信コ・ギョンピョ、カン・ハンナ共演のラブコメディ。嘘が言えなくなったアナウンサーのソン・ギベクに、バラエティー番組作家オン・ウジュが目を付ける。・ヒーローではないけれど5月5日独占配信チャン・ギヨン、チョン・ウヒら出演のファンタジーロマンス。ポク・グィジュと家族は特別な能力を徐々に失う中で、不思議な女性ト・ダヘと出会う。・The 8 Show 〜極限のマネーショー〜5月17日独占配信リュ・ジュンヨル、チョン・ウヒら出演のスリラー。賞金につられてゲーム番組に参加した8人。謎めいた8階建ての建物に閉じ込められる。・餓狼伝:The Way of the Lone Wolf5月23日独占配信夢枕獏の小説を基にしたオリジナルアニメ。逃亡中の指名手配犯:藤巻十三は、死と隣り合わせの地下格闘技大会に参加し、武術の達人と戦いを繰り広げる。・ゼウスの血:シーズン25月10日独占配信ギリシャ神話を基にした人気アニメがシーズン2へ。ハデスはゼウスの王冠を手に入れ、オリンポスの支配者として最愛のペルセフォネと再会しようとする。・成りあがり者5月2日独占配信レジーナ・キング監督によるヒューマンドラマ。破産した不動産王チャーリー・クローカーは、自らの築いた帝国を守るため闘いを始める。・ボドキン5月9日独占配信ダークなコメディスリラー。ポッドキャスターたちは謎の失踪事件を調査すべく、アイルランドの田舎町に来たが、そこには恐ろしい秘密があった。・タイヤーズ 〜それでも回るよ人生は〜5月23日独占配信人気コメディアンのシェーン・ギリス主演。父親が経営する自動車工場で働く後継者ウィルは、サービスを向上させて利益を上げようと奮闘する。・ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション5月24日独占配信人気シリーズのスピンオフアニメ最新版。ダリウスと仲間たちは恐竜と彼ら自身に危険が迫り、世界規模の陰謀と謎を解き明かすため再び結集する。・アトラス5月24日独占配信ジェニファー・ロペス主演のSFスリラー。AIに不信感を抱くデータアナリストのアトラスは、反逆AIロボットを捕らえる任務に参加するが、思わぬ事態に陥る。・好きでも嫌いなあまのじゃく5月24日独占配信スタジオコロリドが贈る青春ファンタジー・アニメーション。山形県に住む内気な高校1年生の柊は、人間の世界に母親を探しに来た鬼の少女・ツムギに出会う。・花嫁のママ5月9日独占配信ブルック・シールズ主演のロマンティック・コメディ。愛娘の結婚式のためタイにやって来た母親ラナ。だが花婿の父親は、なんと自分を振った元彼だった?・アンフロステッド: ポップタルトをめぐる物語5月3日独占配信ジェリー・サインフェルド、メリッサ・マッカーシー出演のコメディ。シリアルのライバル会社ケロッグとポストは朝食をめぐり熾烈な企業バトルへ。・もう大丈夫25月23日独占配信トルコ発ドラマの続編。フラットと息子ジャンは、悲劇を乗り越えようと新たな生活をするが、心に空いた大きな隙間を埋めることはできるのか?・スーパーリッチ! 〜韓国に来た富豪たち〜5月7日独占配信韓国発の大富豪リアリティショー。超富裕層たちの驚くべきソウルライフに迫る。MCはチョ・セホ、BamBam(GOT7)、ミミ(OH MY GIRL)が担当。・セリング・オレンジカウンティ 〜ビーチタウン、夢の豪華物件〜:シーズン35月3日独占配信人気の不動産リアリティ番組がシーズン3へ。オレンジカウンティに進出したオッペンハイム不動産ではエージェントたちの競争も沸騰寸前。・ロンドン高級不動産 〜その物件、仲介します〜COMING SOON注目の不動産リアリティショー。ロンドンで超高級物件を扱うエージェント:ダニエル・ダガース率いるチームの舞台裏は衝撃の波乱が続々。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】