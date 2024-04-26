ÃæÀî²È¹ä¡¡Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡ÖÂå¹Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Âå¹ÔÍê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡¡¼¤á¤ë»þ¡×
¡¡·»ÄïÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âà¿¦´õË¾¤òÄ¾ÀÜ¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë²ñ¼Ò¤ËÅÁ¤¨¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎéÆó¤Ï¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹ä¤Ë¡Ö¡Ø¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Âå¹Ô¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¤¨¡×¡£¤µ¤é¤Ë¹ä¤Ï¡Ö¼É½½ñ¤¤¤Æ¼ÒÄ¹¤ËÅÏ¤¹¡¢¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ÎéÆó¤¬¡ÖÂå¹Ô¿Í¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤½¤é¡¢²¿¤È¤â¤Ê¤¤¤ä¤í¡£¼«Ê¬¤¬¼¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ø¤¢¤Î¿Í¡¢¼¤á¤ë¡¢¸À¤¦¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÎéÆó¤¬¡Ö¤½¤ÎÂå¹Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢Âå¹Ô¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¹ä¤Ï¡ÖÂå¹Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Âå¹ÔÍê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡¡¼¤á¤ë»þ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£