【ホットラップ レーシング】7月25日 発売予定価格:5,280円

3gooはNintendo Switch用レーシングゲーム「ホットラップ レーシング」を7月25日に発売する。価格は5,280円。4月26日よりパッケージ版の予約受付を開始した。

本作はZero Games Studiosが開発するレーシングゲーム。シングルシーターやGT、EVといった様々なマシンを楽しめるアーケードタイプのゲームで、「Peugeot 9x8」、「Alpine A110 GT4」、「Alfa Romeo 155 DTM」といったマシン50台以上が登場する。ライセンスコースはレイアウトを含めて70以上収録し、30人以上の歴代チャンピオンとタイムを競えるという。

4人のローカルプレイと12人のオンラインプレイにも対応。異なるカテゴリーのマシン同士でもレースが可能となっている。

【アナウンストレーラー】

(C)2024 Hot Lap Racing. Developed by Zero Games Studios. Published by Maximum Entertainement(R). All rights reserved. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.