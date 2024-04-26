『パリ20区、僕たちのクラス』のローラン・カンテ監督死去、63歳
【AFP＝時事】カンヌ映画祭（Cannes Film Festival）の最高賞受賞経験もあるフランス人映画監督ローラン・カンテ（Laurent Cantet）氏が25日、死去した。63歳だった。カンテ氏の代理人が同日、明らかにした。
代理人はAFPに「今朝、パリで病死した」と述べた。
カンテ氏は映画『パリ２０区、僕たちのクラス（The Class）』（2008年）でカンヌ映画祭の最高賞「パルムドール（Palme d'Or）」を受賞した。
来年には新作『L'apprenti（原題）』の公開が予定されていたため、制作が進められていた。
【翻訳編集】AFPBB News
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代理人はAFPに「今朝、パリで病死した」と述べた。
カンテ氏は映画『パリ２０区、僕たちのクラス（The Class）』（2008年）でカンヌ映画祭の最高賞「パルムドール（Palme d'Or）」を受賞した。
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