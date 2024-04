「モンスター・ヴァース」シリーズ最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』の公開を記念して、怪獣たちによる極限の“無重力バトル”がTikTokで公開された。劇場での鑑賞以外では、世界初解禁の本編映像となる。

このたび公開されたのは、予告映像で大きな話題となった「爆走シーン」の続きとなる約1分間の本編映像。ゴジラとコング、そして最悪の敵・スカーキングと謎めいた最強の敵・シーモが互いを目掛けて爆走し、ついに激突する。

本映像は作品の公式TikTokアカウントで公開中。スマホの小さな画面には収まりきらない映画の壮大なスケールを感じられる映像となっている。

『ゴジラxコング 新たなる帝国』初解禁映像"無重力バトル"!

日本公開に先行して世界各地で上映が開始されると、3月29日(金)~31日(日)の公開初週末3日間の累計興収は、北米、中国、メキシコ、オーストラリア、イギリス、インド、スペイン、インドネシアなどで軒並みNo.1に。全世界(公開された63の国と地域)を対象とした同記録においても第1位を獲得した。

現在、北米での興行収入は1億7,330万ドル、北米以外の国と地域では3億1,970万ドルを突破。全世界での累計は4億9,300万ドル (約739.5億円/1ドル=150円で換算)となり、メガヒットとなった前作『ゴジラvsコング』の全世界累計興行収入4億7011万ドルを大きく上回る怪獣級の世界的大ヒットとなっている。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は公開中。

