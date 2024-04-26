最大77%OFF！ コーエーテクモゲームス「Golden Week Sale」開催中「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」は60%OFF
4月23日～ 開催中
コーエーテクモゲームスは、Microsoft Store、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ・My Nintendo Store 、Steamで配信中の同社タイトルダウンロード版を通常価格の最大77%OFFで販売する「Golden Week Sale」を開催している。
本セールでは、ダーク三國アクションRPG「Wo Long: Fallen Dynasty」に追加DLC三部作を収録した完全版「Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition」をはじめ、「Fate/Samurai Remnant」や「無双 OROCHI3 Ultimate」、「仁王2 Complete Edition」、「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」、「アンジェリーク ルミナライズ」など多数のタイトルやダウンロードコンテンツがお買い得価格で販売される。開催期間は以下の通り。
Microsoft Store：4月23日（火）9時～5月7日（火）19時
PlayStation Store：4月24日（水）0時～5月8日（水）23時59分
ニンテンドーeショップ・My Nintendo Store：4月26日（金）0時～5月12日（日）23時59分
Steam：4月26日（金）2時～5月10日（金）2時
「Golden Week Sale」概要
「Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition」
PS5 / PS4 / Steam
希望小売価格：7,480円 ⇒ セール割引後価格：5,610円（25%OFF）
□PlayStation Storeのページ
□Steamのページ
「Fate/Samurai Remnant」
PS5 / PS4 / Nintendo Switch / Steam
希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格6,485円（33%OFF）
□PlayStation Storeのページ
□My Nintendo Storeのページ
□Steamのページ
「無双 OROCHI3 Ultimate」
PS4 / Nintendo Switch / Steam
希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格：5,148円（40%OFF）
□PlayStation Storeのページ
□My Nintendo Storeのページ
□Steamのページ
「仁王 2 Complete Edition」
PS5 / PS4 / Steam
希望小売価格：6,380円 ⇒ セール割引後最安価格3,190円（最大 50%OFF）
※機種により割引率が異なりますのでご注意ください。
□PlayStation Storeのページ
□Steamのページ
「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」
PS4 / Nintendo Switch / Steam
希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格：3,432円（60%OFF）
□PlayStation Storeのページ
□My Nintendo Storeのページ
□Steamのページ
「アンジェリーク ルミナライズ」
Nintendo Switch
希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格4,719円（45%OFF）
□My Nintendo Storeのページ
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