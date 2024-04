WellGoは、法人向け健康管理システム「WellGo」へ新たに「学習モード機能」を搭載、2024年4月24日より提供を開始しました。

法人向け健康管理システム「WellGo」

WellGoは、社員の健康をサポートし、企業の生産性向上を実現する「クラウド健康経営プラットフォーム」を提供しています。

今回搭載された「学習モード機能」は、ゲームのメカニズムを利用して社員の学びを加速させます。

ポイント、バッジ、ランキングシステムを活用し、楽しく目標に向かえるデザインで、ユーザーの行動変容をサポート。

設定されたクエストを一つずつクリアすることにより、社員が楽しみながら学びを深めることができるため、企業理念の浸透や人材育成、組織文化の向上のためのツールとして活用いただけます。

【活用事例】

パーパス(会社の存在意義)をWellGoアプリで浸透させ、ひとつの目標に向かう一体感を創出

野村ホールディングス株式会社「Nomuraパーパス・ジャーニー」プロジェクト

◆担当者のコメント:

野村ホールディングス株式会社では、2025年12月に創立100周年を迎えるにあたり、創業の精神や企業理念を受け継ぎながら、次の100年を支えるグループ経営の基盤となる野村グループのパーパス(同社の存在意義)を策定しました。

(詳細はこちら:

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20240401/20240401.html)

同社では、社員全員が「わくわくと誇りを持って」ビジネスに取り組める状態を目指しています。

そのためには、社員が日々の業務を通じて大きな目標に繋がっていると感じることが重要な要因のひとつです。

本プロジェクトでは、社員の99%が利用しているWellGoアプリを活用して、パーパスについての学習機会を提供しました。

策定したパーパスが実際に社内外にインパクトや価値をもたらすためには、パーパスの浸透や実践が重要です。

WellGoの「学習モード機能」を使ってパーパスについて学び、自身のパーパスを振り返る機会を提供することにより、社員が会社のパーパスに共感し、生産性の高い働き方ができる環境を整えることが狙いです。

(詳細はこちら:

https://go.wellgo.jp/case/20240423)

ゲームを通じてパーパス・ジャーニーを追体験

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新たに「学習モード機能」搭載!法人向け健康管理システム「WellGo」 appeared first on Dtimes.