現代に活かし実践できる仏教法話！『スマナサーラ長老が道元禅師を読む』(アルボムッレ・スマナサーラ著)

佼成出版社は、2024年4月26日(金)に、『スマナサーラ長老が道元禅師を読む』(アルボムッレ・スマナサーラ著)を発売します。

書名 : スマナサーラ長老が道元禅師を読む

発売日 : 2024年4月26日(金)

販売場所 : 全国書店・インターネット書店

定価 : 1,650円(本体1,500円+税)

体裁 : 四六判/192ページ

ISBNコード: 978-4-333-02919-8

URL :

https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b644440.html

鎌倉仏教を代表する祖師の一人、道元禅師(1200-1253)の著作をスリランカ上座仏教の長老が独自の視点で読み解き、道元の思想がブッダ(釈尊)の教えに直結するものであることを明らかにします。

はじめに

1 仏教そのものを要約したエッセンス

2 人間はもとより奴隷になりたがる

3 「自己をならう」とは自己を解明すること

4 パーリ経典と「自己をならう」

5 暮らしの中で自己をならう

6 「自己」を忘れる 万法に証せられる

7 「自己」を入れない暮らしをする

8 瞬間瞬間に生きる

9 一人ひとりの人生が禅

10 四摂法

11 而今の山水

おわりに

【本書の特色】

1, 対話形式を採用し、平易な現代語で解説することにより理解しやすくなっている。

2, 著者は、ブッダ(釈尊)の教えを継承するテーラワーダ仏教と、日本曹洞宗の祖師である道元の仏教観に一致する視点・問題意識があると説いている。

3, 難解といわれる道元の禅思想を解明し、日々の暮らしの中で自在に活かすためのコツを紹介している。

【著者紹介】

アルボムッレ・スマナサーラ長老

スリランカ上座仏教(テーラワーダ仏教)長老。

1945年、スリランカに生まれる。

13歳で出家する。

スリランカの国立ケラニア大学で仏教哲学の教鞭を執ったのち、1980年に派遣されて来日する。

現在は、宗教法人日本テーラワーダ仏教協会などで初期仏教の伝道やヴィパッサナー(瞑想)実践の指導等に従事するとともに、朝日カルチャーセンター講師等を務める。

おもな著書に、『スッタニパータ「犀の経典」を読む』(サンガ新社)、『ブッダの瞑想レッスン』(国書刊行会)、『小さな「悟り」を積み重ねる』(集英社新書)、『ブッダの幸福論』(ちくまプリマー新書)、『原訳「法句経(ダンマパダ)」一日一話』『原訳「法句経(ダンマパダ)」一日一悟』『原訳「スッタ・ニパータ」蛇の章』(以上 佼成出版社)などがある。

