低価格で様々なニーズに対応！総合永代供養樹木葬「マグノリア池上」

水口石材は、東京都大田区池上に総合永代供養樹木葬「マグノリア池上」を2024年4月25日(木)より販売開始しました。

総合永代供養樹木葬「マグノリア池上」

サービス名: 総合永代供養樹木葬「マグノリア池上」

提供開始日: 2024年4月25日(木)

場所 : (〒146-0082 東京都大田区池上1-9)

アクセス : 浅草線線「西馬込」駅 徒歩15分

料金 : 合祀区画:10万円

集合区画:22万円

個別区画:32万円〜

申込方法 : メールまたは電話にてお問い合わせください。

URL :

https://mizuguchisekizai.co.jp/anryuin.html

本門寺公園の自然を肌に感じる地で、故人様を清々しく包み込む「マグノリア池上」。

他と比較して圧倒的に費用負担が少なく、かつ高いデザイン性や機能性、様々なニーズに対応出来る複数の区画を持つ新しい樹木葬となっています。

現代の人々のライフスタイルが移り変わる中、予算や要望に合うお墓がないと言うお客様のお声が、近年よく聞かれます。

そんな中、様々なニーズにお応えしたいという想いから、総合永代供養樹木葬「マグノリア池上」をオープンします。

合祀区画、集合区画、個別区画(2種類)と4種類の区画を用意し、費用負担を抑え、かつ多様化するニーズにお応えできる仕組みとなっています。

他の樹木葬に比べて圧倒的に低価格であり、予算・希望に合わせた計4種類の区画があるため、必ずご自分に合った区画を選択できることが特徴。

低価格ながら、デザインとプライベート性が高い区画が用意されています。

永代供養されるため、お墓の継承問題を気にせずに、維持に負担もかかりません。

また、代々継承するお墓として使用可能な区画もあります。

宗教は不問、希望があれば戒名を頂くことも可能であり、葬儀・法事も行うことができます。

*合祀区画

永代にわたりご供養されます。

*集合区画

プライベート性が確立された区画です。

区画保管期間は10年。

1区画2霊まで収蔵可能。

※保管期間終了後は合祀区画にて永代にわたりご供養されます。

※2霊納める場合はお骨をパウダー化。

*個別区画

よりプライベート性が確立された区画。

専用の銘板に家名や家紋またはお好きな言葉等を彫刻できます。

3霊納められる区画(Aタイプ)と6霊納められる区画(Bタイプ)を用意。

※保管期間終了後は合祀区画にて永代にわたりご供養されます。

※個別区画については保管期間の延長可能。

※Aタイプは2霊以上、Bタイプは3霊以上納める場合にはご遺骨をパウダー化。

■利用の流れ

1. 電話またはメールにてお問い合わせ頂く

2. 現地案内、マグノリア池上の詳細説明

3. 購入区画決定。

契約書等書類の取り交わし

