25分で全身ケア！痩身マシンWONDER Axon

リツビは、痩身マシン『WONDER Axon(ワンダーアクソン)』を2024年4月1日より販売中です。

WONDER Axon(ワンダーアクソン)

WONDER Axon公式サイト:

https://www.ritsubi.co.jp/product/wondershape/

WONDER Axonは、たった25分で全身を6部位&3層へ同時に、さらに立体的にアプローチすることで目指すカラダを実現する全く新しいテクノロジーの痩身マシン。

世界をリードする美容と抗老化医学における革新性と卓越性を評価するコンテスト『AMWC AWARD 2023』の非侵襲的なボディシェイピング部門でTOP3に選ばれた海外で話題の実力派マシンです。

【開発メーカー】

スペインのメーカー、レクスター社が開発。

エンジニアによって構成されるレクスター社は長年にわたりエリートスポーツ用の機器を製造。

2019年より美容市場向けの製造を開始しWONDER Axonを開発。

現在は世界60か国に展開されています。

【WONDER Axonの特徴】

1. 独自のテクノロジー「3Dニューロウェーブ」で“目指すカラダ”を実現

WONDER Axonはニューロマスキュラー・ラジオ波・電磁パルスの3つのテクノロジーが融合した3Dニューロウェーブを搭載。

3Dニューロウェーブによって筋収縮・血流促進・脂肪細胞の分解促進・線維芽細胞の活性を促すことで、筋肉増加・肌の引き締め・セルライトの改善・皮下脂肪や内臓脂肪の減少を行いメリハリのある体型に導きます。

3Dニューロウェーブ

2. 寝たまま全身6部位&3層へアプローチ

専用スーツを着用し、ハムストリング・腹斜筋、上腕筋、大腿四頭筋、大殿筋、腹筋群の6つの筋肉へ同時にアプローチ。

また肌の表層・中層・深層それぞれに作用し、肌の引き締め、皮下脂肪の減少、筋肉増強&内臓脂肪の減少を行うことでボディメイクを実現します。

3. 理想の体型“カーヴィーボディ”に

カーヴィーボディ:引き締まったお腹、くびれたウエスト、きゅっと上がったヒップラインをもつ曲線美ボディのこと。

美容への関心が高まる中、ただ痩せるだけでなく適度に筋肉をつけることや同時に美肌を目指すニーズが高まっています。

理想のカラダを実現するためには、必要な箇所に筋肉をつけ、不要な箇所の脂肪を燃焼することが必要です。

WONDER Axonは専用タブレットによりメニューのセルフコントロールが可能であり、部位ごとに自分にあったパワーの調整を行うことで、一人ひとりにあった理想のカラダづくりをサポートします。

