保育士の目や経験だけに頼らない！ハイフライヤーズ「ID-Watchy(R)」導入

ハイフライヤーズはTOPPANデジタルと保育園の園児、保育士のバイタルデータ・ストレス値を可視化する「ID-Watchy(R)」を2024年6月5日より本格導入を開始します。

2021年10月に実施した第1弾、2023年7月に実施した第2弾の実証テストを通して、今回本格的に導入する運びとなりました。

ハイフライヤーズ「ID-Watchy(R)」導入

■導入の背景

・保育士の目や経験だけに頼らないシステムの構築

・不適切保育を未然に防ぐ

・保育士のストレス値を可視化し、保育の質の向上

・保育園の働き方改革:適切な配置や人数の見直し

近年、保育園等では、園児の安全や健康状態の把握など、より一層の園児の見守りに関する対応の強化が必要となってきています。

ハイフライヤーズは、昨今における園バス内での園児死亡事故などをきっかけに、保育士の目や経験だけに頼らない命を見守るシステムを導入しヒューマンエラーを補い、悲劇を繰り返さないことが必要であると考えています。

また、悲しいことに保育士による不適切保育などのニュースが増えています。

保育士のストレス値の可視化によって、保育士が自身の心身の状態を把握し、保育を見直すきっかけを作ることで不適切保育を未然に防ぎ、保育士を守ることになります。

また、運動量を可視化することで無駄な動きを減らし、適切な配置や人数の見直しなど、保育の質の向上にも繋がると考えています。

手を繋ぐ子どもと保育士

子どもがつけている様子

保育士がつけている様子

第2弾の実証テストで脈拍や血圧、ストレス値、運動量などが収集できる「ID-Watchy(R)」とキートスの保育室に設置している「見守りカメラ」※の映像データを照らし合わせることで、まだ言葉をうまく話すことができない子どもや、保育士のストレスや異変が可視化され、身体の不調や事故の防止の可能性を感じ導入を決定しました。

※見守りカメラとは、子どもの怪我の検証や職員の保育の振り返りのために、全保育室(トイレは除く)に死角なく設置しているカメラのこと

収集データ

ID-Watchy(R)

■導入概要

・実施場所 :キートスチャイルドケア桜木

・目的 :バイタルデータの活用による見守り、保育の質の向上の検証

・対象年齢、人数:0歳〜5歳児、保育士、計60名

